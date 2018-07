Beawiharta/Reuters Lançamento do Samsung Galaxy S9 acontecerá dia 25 de fevereiro, em Barcelona

O Galaxy S9 e o Galaxy S9+, novas versões do principal smartphone da Samsung, voltaram a ter fotos vazadas por sites de tecnologia nos Estados Unidos. Evan Blass, repórter do site de tecnologia VentureBeat divulgou as imagens por meio de seu perfil no Twitter. O novo aparelho da Samsung será oficialmente lançado no dia 25 desse mês, durante o Mobile World Congress, principal evento do mundo sobre smartphones.

Com as novas fotos, é possível ver que o leitor de impressões digitais foi redesenhado e colocado abaixo do sensor de câmera, uma das principais reclamações do Galaxy S8.

A parte destinada as duas câmeras deverá ser maior no S9 Plus e formada por um módulo vertical, semelhante ao existente no iPhone X, o principal concorrente dos lançamentos da Samsung.

Ainda conforme o repórter, o S9 será lançado em quatro cores diferentes: preto, roxo, cinza titânio e azul coral. Ainda não há confirmação sobre se as cores estarão disponíveis para todos os países.

No fim de janeiro, Bass já tinha dado informações do que seria a estrutura técnica dos aparelhos. O jornalista também disse que os celulares começarão a ser vendidos nos Estados Unidos em 16 de março. A Samsung não confirmou nenhuma das informações.