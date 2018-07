Reuters

Lojas de comércio eletrônico começaram a pré-venda do iPhone 6S e 6S Plus, novas versões dos smartphones da Apple, nesta sexta-feira, 6. Os preços das diversas versões do produto são mais altos do que os do iPhone 6 e 6 Plus: a versão mais básica do 6S, com 16 GB de memória, tem preço de R$ 4 mil; já o 6S Plus, de 16 GB, começa com preço de R$ 4,3 mil.

As lojas Americanas.com, Fast Shop, Fnac e a operadora TIM anunciaram a pré-venda uma semana antes do lançamento oficial dos produtos no Brasil, que está marcado para 13 de novembro. Apesar da oferta dos smartphones, a Apple não confirmou os valores praticados pelas lojas como os oficiais. A empresa pretende divulgar o preço apenas no dia do lançamento.

O iPhone 6S chega ao mercado brasileiro com preço 25% mais alto do que a versão atual, o iPhone 6. No caso do iPhone 6S Plus, o valor ficou 19,5% mais alto. O aumento pode estar relacionado à alta do dólar, já que, no passado, a Apple costumava lançar novas versões com preço similar ao já praticado – além de reduzir o preço da versão anterior.

As novas versões do iPhone, lançadas no início de setembro, já estão disponíveis em 40 países, incluindo Estados Unidos, Espanha e México. A fabricante deve lançar os novos modelos em 130 países até o final do ano. De acordo com a Apple, os celulares bateram recorde de vendas, com mais de 13 milhões de aparelhos vendidos nos primeiros três dias após o lançamento.

Novos recursos. Além do 3D Touch, os novos iPhones oferecem câmeras de qualidade superior às versões anteriores. A câmera traseira fotografa com resolução de 12 MP, que agora também filma em resolução 4K. A câmera frontal agora é de 5 MP, ganhou recurso que faz a tela acender para simular o flash – uma saída para não encarecer ainda mais o aparelho.

O iPhone 6S mantém a tela de 4,7 polegadas da versão anterior, enquanto o 6S Plus ficou um apenas 0,2 polegada maior, com tela de 5,7 polegadas. Os dois produtos são equipados com sistema operacional iOS 9, a versão mais recente anunciada pela Apple.