O primeiro smartphone dobrável da Samsung já tem nome, data de lançamento e preço, de acordo com uma reportagem da agência coreana Yonhap News publicada nesta segunda-feira, 12. O nome do smartphone deve ser Galaxy F e a expectativa é de ele seja lançado em março do ano que vem. O dispositivo dobrável será bem exclusivo: segundo a reportagem, o valor pode chegar a US$ 1,7 mil.

De acordo com a agência, o smartphone não terá suporte à conexão 5G.

A Samsung revelou sua primeira tela dobrável para smartphones na semana passada, na conferência para desenvolvedores da companhia, em São Francisco.

Dobrável. A Samsung não será a primeira empresa do mundo a lançar um smartphone dobrável. A startup chinesa Royole anunciou no início deste mês a pré-venda de seu modelo FlexPai – um celular que se fecha como uma carteira. O modelo já está em pré-venda na China por US$ 1,3 mil.

A tela do smartphone dobrável da Samsung é semelhante à usada em um smartphone tradicional. Isso porque a parte dobrável da tela está apenas no centro do aparelho, que passa a adotar uma visão estendida quando é aberta.

O dispositivo lembra um livro e, quando aberto, passa a ter uma tela de 7,3 polegadas – o iPhone XS Max, maior e mais recente modelo premium lançado pela Apple, tem uma tela de 6,5 polegadas.