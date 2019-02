REUTERS/Kim Hong-Ji Em novembro, a Samsung apresentou o protótipo de uma tela flexível

O smartphone dobrável da Samsung será chamado de Galaxy Fold, segundo o repórter Evan Blass em seu perfil no Twitter – o jornalista é conhecido por revelar especificações de celulares antes do lançamento. Há rumores de que o novo smartphone será apresentado no evento da Samsung desta quarta-feira, 20, em que a empresa apresentará o Galaxy S10.

Quando o Galaxy Fold for lançado, ele será o primeiro smartphone dobrável da Samsung. Em novembro, a empresa apresentou o protótipo de uma tela flexível, em uma conferência para desenvolvedores da companhia, em São Francisco. O dispositivo lembra um livro: à primeira vista, quando está fechada, a Infinity Flex Display (visor de tela infinita, na tradução livre) é semelhante à usada em um smartphone tradicional, e quando é aberta, passa a adotar uma visão estendida. Isso porque a parte dobrável da tela está apenas no centro do aparelho.

Evento. O lançamento das principais linhas de smartphones da Samsung, incluindo o topo de linha Galaxy S, acontece nesta quarta em São Francisco, nos Estados Unidos. O evento marca a comemoração do 10º aniversário da série Galaxy.

Segundo uma reportagem do jornal Wall Street Journal, a Samsung apresentará na ocasião três aparelhos Galaxy, um aparelho com conexão 5G, além do smartphone dobrável.