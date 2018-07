REUTERS/Mike Segar O Snapchat deve abrir capital ainda em março

Numa tentativa de diversificar sua atuação no mercado e se distanciar dos rivais Facebook e Instagram, o Snapchat começou a vender online os seus óculos oficiais nesta segunda-feira, 20. Encontrados no site oficial da rede social, o Spectacles — o nome do dispositivo — é vendido por US$ 130 e pode ser entregue apenas nos Estados Unidos, com um prazo de duas a quatro semanas. Antes, o dispositivo era encontrado apenas em pontos físicos nos EUA.

Os Spectacles gravam vídeos de até 10 segundos, que são enviados via Bluetooth ao aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat. Para gravar, todo o processo é muito simples: basta tocar em um botão, próximo à câmera. Com isso, o óculos consegue gravar imagens com profundidade e uma boa definição.

Vendidos por US$ 130, os óculos são encontrados em três diferentes cores e são acompanhandos de caixa para guardar e um cabo para recarregar o dispositivo. Para efetuar a compra, o usuário precisa ser residente dos Estados Unidos e pagar a compra com um cartão de crédito americano. O Snap ainda não disse quando o dispositivo ficará disponível em outros países.

Abertura. O Snapchat também deu início ao seu primeiro roadshow para investidores nesta segunda-feira, buscando persuadir gestores de Londres a apoiar sua oferta pública inicial de ações diante das preocupações com suas perspectivas de crescimento e governança corporativa.

A empresa norte-americana, que ainda não obteve lucros, pretende levantar entre US$ 19,5 bilhões e US$ 22,3 bilhões na listagem na Bolsa de Valores de Nova York, depois de cortar sua meta inicial de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões na semana passada.