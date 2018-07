Reuters 'Os dispositivos sem fio são uma espécie de kryptonita para mim', disse Snowden

O ex-agente da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), Edward Snowden, está desenvolvendo um acessório para tornar mais segura as comunicações em smartphones. Trate-se de um capa protetora – parecida com uma bateria externa – projetada para monitorar os sinais enviados e recebidos pela antena do iPhone. O produto ainda é apenas um projeto e ainda não tem data para chegar ao mercado.

Por meio de videoconferência, o ativista exilado na Rússia apresentou, o acessório nesta quinta-feira, 21, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos. O produto está sendo elaborado com a ajuda do engenhiro elétrico especializado em desenvolvimento de hardware, Andrew “Bunnie” Huang, conhecido por identificar vulnerabilidades de segurança em cartões micro SD.

O aparelho se conecta no smartphone por meio da entrada do chip da operadora, enquanto o chip é colocado na própria estrutura do acessório. Segundo Snowden, o sistema de espionagem do governo ainda seria capaz de rastrear sinais de GPS ou ligar o microfone para funcionar como uma escuta mesmo com o aparelho em modo avião ou desligado. Os usuários do dispositivo, porém, poderão receber alertas se alguma atividade suspeita for detectada.

O dispositivo é voltado para potenciais alvos de espionagem do governo, como jornalistas em regiões de conflito e insurgentes rebeldes. "Um bom jornalista no lugar certo no momento certo pode mudar a história. Isso faz dele um alvo", disse Snowden a um auditório lotado no MIT.

Sem dúvidas, Snowden é um dos mais interessados no desenvolvimento do aparelho. Em entrevista à revista Wired, ele disse que não utiliza um smartphone desde que tornou públicos detalhes sobre o programa de espionagem dos Estados Unidos. “Os dispositivos sem fio são uma espécie de kryptonita para mim”, disse. Para evitar que sua localização fosse descoberta, Snowden mantém apenas contato pessoal com repórteres e pede que eles deixem o celular na geladeira para bloquear os sinais de rádio.