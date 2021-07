Divulgação/Sony O Sony NB10 é uma 'caixa de som de pescoço' pensada para o trabalhador em home office

Mais de um ano em meio à pandemia de covid-19, a Sony decidiu voltar com suas caixas de som individuais no formato neckband, acessório projetado para ser usado em volta do pescoço. Desta vez, a aposta é o novo modelo SRS-NB10, anunciado pela marca na terça-feira 6. O aparelho deve chegar ao mercado internacional em setembro, com preço de venda sugerido de US$ 150.

O NB10 foi criado para quem trabalha de casa, ou seja, quem não precisa se preocupar muito se vai distrair colegas ao redor. O dispositivo tem as caixas de som viradas para cima e, se usado em um volume relativamente baixo, promete uma experiência de som individual que não atrapalhe colegas de quarto, família ou com quem mais o usuário divida o espaço.

O aparelho também pode ser usado para ligações de voz e vídeo, com dois microfones de filtragem espacial e tecnologias de processamento de voz para um áudio mais claro e limpo. Outro ponto divulgado pela Sony é que, por não ser necessariamente um fone de ouvido, o NB10 permite que o usuário ainda consiga ouvir o que está acontecendo à sua volta.

Divulgação/Sony Dispositivo tem 20 horas de duração de bateria e possui microfones para chamadas de áudio e vídeo

O acessório pode ser conectado a até dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e promete que o usuário alterne entre eles facilmente. O NB10 também tem certificação de resistência à água e autonomia de bateria para até 20 horas de reprodução de áudio, com uma hora adicional após 10 minutos de carga, graças à entrada USB-C.

O SRS-NB10 estará disponível nas cores cinza-carvão e branco e não tem previsão de venda no Brasil.