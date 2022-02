Sony / Divulgação Sony divulga novo PS VR2

A Sony anunciou nesta terça-feira, 22, o novo modelo dos óculos Playstation VR2 que será utilizado nos jogos de realidade virtual do PS5. A empresa já havia revelado nas últimas semanas como serão os controles, que serão utilizados juntos aos óculos no console.

Trazendo as mesmas cores que o PS5 e um design parecido com o PS VR, de 2016, o PS VR2 vem com melhorias com relação a geração passada, como novos ajustes de lente, menor peso e um novo design de ventilação. Além disso, assim como nos controles DualSense do console, os óculos tem ícones de textura Playstation na frente e na parte de trás para maior imersão durante a jogatina.

As melhorias também incluem feedback tátil por meio de vibrações, rastreamento ocular, imagem em 4K HDR, taxas de quadros de 90/120Hz, renderização rápida, um campo de visão de 110 graus e se conectam ao PS5 com um único cabo USB-C.

Já foi anunciado, também, que um jogo está sendo feito para o sistema — o Horizon Call of the Mountain. Segundo a Sony, ele é “especificamente para PS VR2 e abrirá as portas para os jogadores se aprofundarem no mundo de Horizon”.

Ainda não há data de lançamento nem preços divulgados pela Sony para o dispositivo.