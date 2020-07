Dado Ruvic/Estadão Apesar de já estar resolvido, queda nos aplicativos deixou muita gente reclamando nas redes sociais

Na manhã desta sexta-feira, 10, usuários do sistema operacional iOS, do iPhone, relataram dificuldades para acessar aplicativos por conta de uma falha no sistema de login dos apps com o Facebook. Segundo a empresa de Mark Zuckerberg, o erro foi em um software de desenvolvimento (SDK), que muitas plataformas usam para conectar a conta do Facebook com a sua própria rede social. No Brasil, usuários relataram no Twitter a queda de aplicativos como Spotify, Pinterest, Nubank, Waze e Tinder. O problema já foi resolvido.

Após as reclamações, o software foi analisado pelo Facebook após as reclamações e foi detectada uma falha que atingiu apenas os usuários do iOS. "Estamos cientes e investigando um aumento de erros no SDK do iOS, da Apple, o que está causando o travamento de alguns aplicativos", afirmou a empresa.

Apesar de ter sido um problema de poucas horas, não foi a primeira vez que o SDK do Facebook apresentou problema e derrubou vários apps neste ano. Segundo o site americano The Verge, o mesmo software também apresentou problemas em maio. De acordo com um especialista consultado pelo site na época, a ferramenta tende a causar problemas para outros apps sempre que tiver alguma falha no Facebook e é oferecido para as plataformas como uma espécie de conveniência que permite rastrear as conversões de anúncios feitos na rede social.