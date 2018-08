TIAGO QUEIROZ/ESTADAO A PSafe é uma startup brasileira de segurança

A startup de segurança PSafe está ampliando os seus serviços para o sistema iOS. A empresa, que já tem forte presença no Android, lançou nesta quinta-feira, 30, um aplicativo de privacidade para iPhone, chamado de “dfndr vault”, que serve para guardar fotos, vídeos e arquivos no celular de forma protegida, com uma alta criptografia de dados. É o segundo aplicativo para iPhone feito pela startup.

Com o novo aplicativo para o iPhone, a PSafe planeja chegar a 10 milhões de usuários do sistema iOS até o final de 2019. "Trabalhamos para oferecer cada vez mais soluções e produtos que sejam capazes de proteger a população de ataques cibernéticos, violação de privacidade, exposição de informações pessoais e outros tantos crimes que acontecem no mundo virtual”, afirma Marco DeMello, presidente executivo da PSafe, em nota.

O usuário que quiser usar o aplicativo pode baixá-lo na AppStore, loja de aplicativos da Apple. É possível usar o aplicativo gratuitamente, mas,para ter acesso a todas as ferramentas, é necessário fazer uma assinatura. O valor promocional da assinatura mensal custa R$ 17,90; já a anual, R$ 69,90.