Royole O FlexPai já está disponível na pré-venda no site da startup Royole

A startup Royole apresentou no último fim de semana o primeiro smartphone dobrável do mercado. Chamado de FlexPai, o aparelho foi anunciado dias antes do lançamento do smartphone dobrável da Samsung, previsto para esta quarta-feira, 7.

O celular será vendido na China por a partir de US$ 1,3 mil. O FlexPai já está disponível na pré-venda no site da Royole e, segundo a empresa, o aparelho chegará às lojas do país em dezembro.

Com uma tela de 7,8 polegadas, o FlexPai tem o tamanho semelhante a um tablet, mas assume a dimensão de um celular quando é dobrado. A empresa diz que o celular pode ser dobrado 200 mil vezes sem nados. O aparelho conta com um processador Snapdragon 8150, resolução de 1920 x 1440 pixels e bateria de 3.800mAh (miliAmpers).

De acordo com testes feitos pelo site The Verge, o celular deixa a desejar quanto ao design e também quanto ao desempenho – a reportagem descreve que o software parece extremamente lento, com aplicativos abrindo acidentalmente o tempo todo e a orientação da tela mudava aleatoriamente enquanto a Royole apresentava o produto. Entretanto, o The Verge afirma que o aparelho de fato cumpre a promessa de ser um celular flexível.