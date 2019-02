Foto: EFE/Alberto Estevez. Esta semana acontece em Barcelona, na Espanha, a Mobile World Congress (MWC), maior evento de smartphones e vestíveis do mundo, onde diversos modelos de celulares do ano são lançados. Confira os celulares que se destacaram na feira.

Foto: REUTERS/Sergio Perez A fabricante chinesa Huawei mostrou que tem tecnologia para brigar no mercado de smartphones dobráveis. O Mate X foi lançado no evento por € 2,3 mil, um pouco a mais que o smartphone dobrável Galaxy Fold apresentado pela Samsung na semana passada, que custará US$ 2 mil. O aparelho pode ser dobrado, como um livro, e tem 8 polegadas na posição aberta e 6,6 quando é fechado.

Foto: Oppo A chinesa Oppo não quis ficar de fora do bonde dos smartphones dobráveis e apresentou um protótipo no evento. Porém, a novidade ficou só nas fotos: a empresa planeja lançar o aparelho apenas se houver demanda no mercado.

Foto: AP Photo/Manu Fernandez Na falta de uma tela dobrável, a LG apostou em duas telas. O aparelho LG V50 tem uma segunda tela, que é opcional, e pode ser usada para controle de jogos, por exemplo, como mostra a foto acima. O LG V50 também é o primeiro smartphone da empresa com conexão 5G.

Foto: REUTERS/Sergio Perez Em vez de dobrar, por que não esticar o celular? Foi por esse caminho que seguiu a Sony. A empresa apresentou o smartphone Xperia 1, com tela proporção 21:9, medida adotada na maioria das produções cinematográficas atuais

Foto: EFE/Alberto Estevez A Xiaomi lançou em Barcelona o smartphone com 5G mais barato do mercado até aqui. A empresa anunciou o preço de € 599 para o Mi Mix 3, o que é menos do que custa um iPhone ou um Samsung Galaxy S10, por exemplo.