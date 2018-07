REUTERS/Eric Gaillard Sem um grande anúncio para smartphones, a Samsung apresentou um novo tablet. Com o nome de Tab S3, o aparelho roda sistema Android, é de metal e tem traseira de vidro, seguindo o estilo dos smartphones da marca. A tela utiliza a tecnologia Amoled, que oferece cores mais expressivas e tons de preto mais puros que as telas de LCD padrão.

O novo tablet da Samsung, o Galaxy Tab S3, chega ao mercado brasileiro nesta quinta-feira, 13. Os aparelhos são produzidos no País e serão vendidos nas cores prata e preto a partir de R$ 3 mil. Anunciado durante a Mobile World Congress, feira de tecnologia realizada em Barcelona em fevereiro, o Tab S3 é sendo considerado um rival à altura do iPad.

O dispositivo possui design em metal e vidro, além de uma tela de 9,7 polegadas com tecnologia Amoled, que oferece cores mais vibrantes e tons de preto mais puros do que as telas LCD padrão. Além disso, o Tab S3 possui definição HDR, o que deixa a qualidade de reprodução dos vídeos mais alta. A câmera frontal do equipamento tem 5 megapixels e a traseira, 13 megapixels.

O sistema operacional é Android, e pelo valor anunciado, já vem inclusa uma caneta S Pen Stylus (o case com teclado, no entanto, é vendido separadamente por R$ 479). A S Pen foi desenvolvida para dar a sensação de escrever em um papel. Com ela, é possível escrever no tablet mesmo com a tela apagada e o dispositivo bloqueado. Outra novidade interessante é o Comando Suspenso, que permite acessar rapidamente as principais funções do aparelho, encontrar aplicativos e traduzir palavras apenas apontando a caneta.

A bateria, de 6 mil mAh, foi pensada para ter uma duração longa e suportar altos períodos de atividade. O processador é o Snapdragon 820 Quad Core com 4 GB de RAM.