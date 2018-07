DIVULGAÇÃO

A fabricante suíça Tag Heuer anunciou na última segunda-feira, 9, o primeiro relógio inteligente da companhia, feito em parceria com o Google e a Intel. O novo projeto combina o design suíço com a tecnologia norte-americana e busca atingir um crescente mercado para dispositivos vestíveis, em meio a vendas fracas de relógios tradicionais.

Desenvolvido em parceria com a Google e a Intel, o “Tag Heuer Connected” custará US$ 1,5 mil (cerca de R$ 5,5 mil). De acordo com a empresa, 1 mil unidades estão imediatamente disponíveis em 15 lojas nos Estados Unidos. Grã-Bretanha, Alemanha e Japão são próximos países a receber o dispositivo.

Com estrutura de titânio e tiras de borracha preta, o dispositivo é projetado para parecer com um modelo clássico de relógio. O Connected tem um processador Intel Atom sob sua tela sensível ao toque que permite que os usuários se conectem à internet, com serviços de transmissão de música e aplicativos disponível no sistema operacional Android Wear, do Google.

Clientes também podem trocar seu relógio inteligente por um mecânico no fim do período de garantia de dois anos, se pagarem mais US$ 1,5 mil, encorajando o que a indústria tradicional espera que seja uma tendência entre os jovem usuários de relógios inteligentes: comprar relógios “reais” conforme amadurecem.

“Estamos atrás de novos clientes. Uma vez que tenham comprado um relógio conectado, eles estão prontos para comprar outro relógio um dia”, disse à Reuters o presidente-executivo da Tag Heuer, Jean-Claude Biver. Segundo ele, a similaridade entre o novo relógio inteligente e outros modelos da marca poderia facilitar a transição.

/COM REUTERS