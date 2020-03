TCL O protótipo dobrável da TCL tem três telas e duas dobradiças

Com a falta da Mobile World Congress (MWC) para anúncios de produtos, a TCL mostrou em um evento privado nesta semana em Nova York, nos Estados Unidos, o que imagina para o futuro dos smartphones: a empresa anunciou um celular que dobra em três partes e outro cuja tela se expande. Os aparelhos são apenas conceitos e ainda não há planos de lançamento.

O modelo dobrável tem três telas e duas dobradiças. Quando está totalmente aberto, o celular tem uma tela de 10 polegadas, tamanho semelhante a um tablet.

O celular que se expande lembra a tecnologia apresentada pela LG na feira de tecnologia Consumer Electronics Show (CES) em 2019, com um televisão 'enrolável'. É possível puxar a tela do celular, que tem 6.75 polegadas, e aumentá-la de tamanho para 7.8 polegadas.

Ainda não foram reveladas as especificações dos aparelhos.

Várias fabricantes de aparelhos estão de olho na tecnologia de celulares dobráveis. A Samsung já está em seu segundo dispositivo: no ano passado, a empresa anunciou o Galaxy Fold, que dobra na horizontal, e neste ano revelou o Galaxy Z Flip, que dobra na vertical. A Huawei também tem dois modelos, o Mate X e Mate XS. Um dos aparelhos que mais chamou a atenção do mercado foi o Motorola Razr, que imita os antigos celulares flip, com uma aparência semelhante ao clássico V3.