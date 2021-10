Apple A nova geração chega com Spatial Audio — uma espécie de surround 3D da Dolby Atmos

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 18, em um evento na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, a nova geração de AirPods — os fones de ouvido sem fio da marca. A terceira geração (chamada de AirPods 3), chega com tecnologia de áudio espacial e carregamento rápido, e sai por R$ 2,4 mil.

O lançamento dos fones de ouvido era esperado por especialistas para o evento desta segunda, apresentado por Tim Cook direto do Apple Park. Atração do início das novidades, os fones possuem a ponta mais arredondada que os modelos anteriores, além de uma haste ainda menor. O encaixe com o ouvido, porém, perde um reforço: os novos AirPods não apresentam o conector emborrachado.

Inspirados nos AirPods Pro (lançados em 2019 como a versão topo de linha da família), os AirPods 3 ganharam hastes mais curtas e um estojo de carregamento mais eficiente, com padrão de recaregamento sem fio. Ao contrário do 'primo rico', os novos fones não trazem cancelamento ativo de ruído, recurso que permite isolar o som externo para que o áudio reproduzido fique mais claro.

Ainda assim, os dispositivos não ficaram sem alguma melhoria na qualidade do áudio. A nova geração chega com Spatial Audio — uma espécie de surround 3D da Dolby Atmos. O sistema permite que os usuários possam ouvir os sons "geograficamente" de acordo com o que acontece na tela. Assim, se um estrondo acontece na parte direita do plano, o som é entregue pelo fone do mesmo lado ao espectador. A tecnologia já é usada em salas de cinema, por exemplo.

O dispositivo também é a prova d'agua e de suor, segundo a empresa. O fone conta com um novo driver de baixa distorção, o que supostamente permite graves mais poderosos e agudos mais claros. A bateria agora tem duração de seis horas e, com o estojo, é possível obter 30 horas adicionais. Para quem tem pressa, um carregamento de 5 minutos permitirá 1 hora de uso, segundo a empresa.

Antes do lançamento, era possível encontrar os modelos de AirPods com opções de venda com estojo de carregamento com fio e sem fio (R$ 2,35 mil com estojo de recarga sem fio; R$ 1,9 mil com estojo de recarga) e AirPods Pro (R$ 3 mil). Com a adição dos novos fones na loja, a segunda geração deixa de oferecer o estojo wireless e passa a curtar R$ 1,65 mil — os AirPods Pro continuam pelo mesmo valor.

Mais música

A Apple também anunciou um novo plano no Apple Music. Trata-se do Voice Plan, que permite escolher as músicas e playlists apenas por voz. O plano custará U$S 5 e somente um usuário poderá usá-lo. Além do novo plano, a Apple também anunciou novas playlists no Apple Music que poderão ser acessadas pela assistente de voz Siri, semelhantes às que já existem em outros reprodutores de música, como o Spotify.