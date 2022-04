Marcelo Camaro / Agência Brasil Mesmo se você usar o roteador do seu provedor de internet, ainda é possível alterar sua senha online

Se sua casa – com todos os dispositivos conectados à internet piscando e emitindo sinal sonoro – é um pequeno reino digital, seu roteador de Wi-Fi é o portão de entrada dele. E alguém precisa ficar de olho.

Infelizmente, a manutenção do roteador raramente é uma prioridade (ou mesmo aparece) em nossa lista de coisas a fazer. Em 2007, Zulfikar Ramzan, cientista-chefe da empresa de segurança digital Aura, diz que ajudou a descobrir um novo tipo de ciberataque: ao apenas fazer uma vítima visualizar uma única página na web, os hackers conseguiam alterar as configurações dos roteadores domésticos – aqueles objetos empoeirados esquecidos em algum móvel que conectam seus dispositivos à internet – e direcionar todo o tráfego online da vítima para qualquer lugar que quisessem. Quinze anos depois, as pessoas ainda estão cometendo o mesmo erro de segurança que levou a esses ataques, deixando de alterar a senha de seus roteadores, diz ele.

“Acho que a gente apenas supõe de cara que os roteadores são seguros. Ninguém pensa a respeito disso, mas eles também podem ser um canal [para ciberataques]”, disse Ramzan.

Poucos minutos depois de se conectarem à internet, os roteadores se tornam alvos de hackers, segundo especialistas em segurança cibernética. Alguns criminosos roubam o poder de computação do roteador para cunhar criptomoedas como bitcoin – e fazem sua conta de luz aumentar. Outros fogem com seus dados depois de usar seu roteador para ter acesso remoto aos seus dispositivos. Alguns chegam até mesmo a exibir mensagens de erro falsas em aparelhos conectados, como SmartTVs, pedindo que você ligue para um número falso de atendimento ao cliente.

Você pode driblar a maioria desses riscos com uma manutenção simples do roteador. Realizá-la uma vez por ano é o suficiente para se manter seguro, diz Brian Contos, diretor de segurança da Phosphorus Cybersecurity.

“Talvez todo ano, no dia da mentira, eu dê uma olhada e veja se há alguma atualização ou mudança com a qual precise me preocupar, porque os riscos de segurança ao não fazer nada estão realmente crescendo”, disse Contos.

Veja algumas dicas para fazer a manutenção de seu roteador.

1. Crie uma senha forte

Seu roteador provavelmente veio com uma senha. Se você não alterá-la, os hackers podem acessar o aparelho de forma remota e usar sua rede. Caso tenha comprado seu roteador, ele provavelmente veio com um aplicativo no qual é possível redefinir a senha.

Mesmo se você usar o roteador do seu provedor de internet, ainda é possível alterar sua senha online. Encontre o endereço IP impresso em algum lugar no aparelho, na embalagem ou no manual. (É um conjunto de quatro números separados por pontos.) Digite o endereço IP na barra de pesquisa do seu navegador de Internet e clique na opção “avançar”. Isso deve levá-lo a uma página onde você pode definir uma nova senha.

Crie uma senha forte e que você não tenha usado em nenhum outro lugar. Senhas fortes têm pelo menos 12 caracteres, além de alguns números e caracteres especiais, e não podem ser relacionadas facilmente com algo da sua vida. (Portanto, nada de nomes de animais de estimação. E “senha123” não devem nunca ser usadas.)

Por último, anote a senha em algum lugar seguro – use um gerenciador de senhas como Dashlane, LastPass ou 1Password. Não há necessidade de trocá-la com frequência, disse Contos. Uma vez por ano é suficiente.

2. Atualize o software

O software executado pelo seu roteador é chamado de “firmware” e precisa de atualizações, do mesmo jeito que o sistema operacional de seu smartphone.

Se o seu roteador permitir atualizações automáticas, ative-as. Dessa forma, você não precisa ficar atento às atualizações, que costumam estar repletas de ajustes de segurança que mantêm os criminosos distantes.

Caso ele não permita a atualização automática, você deve procurar por elas no mesmo local onde redefiniu sua senha.

3. Considere a possibilidade de fazer um upgrade ou comprar um novo roteador

Se o seu aparelho tiver mais de três ou quatro anos, provavelmente é hora de comprar um novo, disse Contos. Novos sistemas vêm com melhores opções de criptografia – que escondem seu tráfego de olhares curiosos –, frequências de rádio mais seguras para o seu Wi-Fi trafegar e ferramentas de gerenciamento mais fáceis, disse ele. Um sistema antigo também pode ser uma desvantagem. Nos piores casos, o hardware não é mais atualizado, disse Contos, ou seja, ele não recebe mais as indispensáveis atualizações de segurança.

Para ter o melhor custo-benefício em relação à sua segurança, considere a possibilidade de investir em seu próprio roteador em vez de usar o do seu provedor de internet, recomendou. Um roteador comprado em uma loja de eletrônicos deve vir com recursos extras de segurança, assim como uma interface mais fácil para atualização de senhas e software, caso elas já não sejam completamente automáticas.

4. Não revele dados pessoais no nome de sua rede

Deixe sobrenomes, endereços, números de apartamento e de telefone fora do seu SSID, que é o nome da rede que aparece quando você se conecta ao seu Wi-Fi. Isso pode dar a estranhos mais informações do que eles precisam, disse Contos.

Também não mantenha o nome da rede que acompanha o roteador, principalmente se ele revelar o modelo e o fabricante do dispositivo. Quando os hackers estão tentando identificar roteadores com software desatualizado ou senhas padrão específicas, essa informação facilita o trabalho deles.

5. Não esqueça dos demais dispositivos conectados ao seu roteador

Além de ser a porta de entrada para sua rede doméstica, ele também está conectado a vários outros dispositivos que são possíveis vetores para ciberataques, disse Ramzan. As métricas de sua empresa indicam que as pessoas têm uma média de 50 dispositivos conectados em suas casas.

Escolha senhas diferentes para proteger todos os seus dispositivos, verifique regularmente se há atualizações de software e tenha cuidado ao comprar de marcas desconhecidas. Com alguns cuidados, você pode manter seu roteador e outros dispositivos a salvo de crimes cibernéticos./TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA