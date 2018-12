REUTERS/Steve Marcus Cristiano Amon é presidente da Qualcomm

A fabricante de chips Qualcomm apresentou nesta terça-feira, 4, o seu primeiro processador a suportar conexão 5G: Snapdragon 855. Em entrevista ao site CNET, o presidente da Qualcomm, Cristiano Amon, disse que, no fim de 2019, todas as fabricantes de Android terão um aparelho topo de linha com suporte ao 5G.

“Todas as fabricantes de Android estão trabalhando no 5G agora”, disse o executivo, que é líder da empresa que fornece chips para a maioria das fabricantes de Android.

Durante sua apresentação no evento Snapdragon Technology Summit, da Qualcomm, no Havaí, Amon mostrou uma lista de empresas parceiras da Qualcomm na iniciativa 5G. Entre elas estão Asus, Google, LG, Motorola, Samsung e Sony.

Corrida. Nesta semana, uma reportagem da agência de notícias Bloomberg revelou que a Apple deve esperar até 2020 para lançar um celular compatível com a tecnologia. Historicamente, a Apple adota a postura de esperar com cautela o amadurecimento de tecnologias de conectividade para então implantá-las em seus produtos – foi assim com o 3G e o 4G. A fala de Cristiano Amon sobre os planos das fabricantes de Android significa que a Apple pode chegar à tecnologia 5G cerca de um ano atrasada.