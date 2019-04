Daniel Teixeira/Estadão TV 8K chega ao Brasil por até R$ 90 mil

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 2, em evento em São Paulo a primeira televisão 8K do Brasil, que tem resolução quatro vezes maior que a 4K, padrão entre aparelhos topo de linha. Trata-se da QLED 8K que promete oferecer imagens com mais detalhes, profundidade e texturas.

A televisão estará disponível em três tamanhos: a de 65 polegadas custará R$ 25 mil, a de 75 polegadas custará R$ 39 mil e a de 82 polegadas sairá por módicos R$ 90 mil. Os aparelhos entrarão em pré-venda neste sábado, 6.

Segundo a empresa, a televisão tem 33 milhões de pixels. O aparelho oferecerá 136 pixels por polegada, enquanto a televisão 4K, da geração anterior, oferece 68 pixels por polegada.

As televisões serão vendidas em lojas selecionadas. O foco da empresa é o público premium, e a estratégia da empresa é investir casa vez mais em telas maiores e com maior resolução -- e consequentemente, maior preço.

Conteúdo. Para a televisão exibir uma imagem com 8K, o conteúdo também precisa ter a resolução. Um dos grandes responsáveis por disseminar o uso da tecnologia 4K foi o streaming e a Samsung focará nesse tipo de conteúdo para exibir conteúdos 8K. No evento, a empresa anunciou uma parceria com a Globo, que desenvolverá conteúdos com a resolução 8K para a plataforma de streaming 8K.

Entretanto, a nova televisão da Samsung não exibe somente conteúdos com resolução 8K. A empresa disse que usará tecnologia de inteligência artificial para converter as outras resoluções para uma qualidade de imagem próxima à 8K, técnica conhecida como "upscaling".

*É estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Romani