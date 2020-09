Giovanna Wolf/Estadão A televisão The Sero, da Samsung, tem 43 polegadas

A Samsung lançou no Brasil nesta sexta-feira, 4, a televisão The Sero, que gira na vertical. Anunciada em janeiro na feira de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, nos Estados Unidos, a TV é rotativa e permite, por exemplo, que você veja um Stories feito por um amigo no Instagram diretamente pela TV, com a tela na vertical. O aparelho custará R$ 10 mil no País.

Com resolução 4K (Ultra HD) e tamanho de 43 polegadas, a TV vem acoplada em suporte com um motor, responsável por fazer o aparelho girar para a vertical e a diagonal. A televisão conecta-se por Bluetooth com smartphones para o espelhamento da tela e de conteúdos: quando o usuário vira o smartphone, a televisão gira junto.

Há três formas de acionar o comando para a tela girar: por meio de um botão no controle remoto único, por um aplicativo no smartphone ou então por um atalho presente em alguns celulares específicos da marca.

A ideia da The Sero é atender a geração millennial, que está conectada com redes sociais e consome bastante conteúdo na vertical. “Queremos oferecer produtos que se adequem à rotina de pessoas com perfis diferentes. Nem todo mundo quer uma televisão gigante. A Sero é uma opção compacta para apartamentos pequenos”, disse ao Estadão Guilherme Campos, gerente sênior de produtos de TV da Samsung, durante o anúncio da The Sero na CES em janeiro.