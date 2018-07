Mais uma vez, a Apple anunciou dois modelos de iPhone: o 7 e o 7 Plus. Mais "básico", o iPhone 7 vai custar a partir de US$ 649; já o iPhone 7 Plus vai ser vendido a partir de US$ 769. Os dois aparelhos entram em pré-venda na sexta-feira, 9, e começam a ser vendidos em 28 países no dia 16 de setembro. Não há previsão para o Brasil.

Os novos iPhones terão cinco cores: prata, ouro, rosa dourado e duas versões de preto – uma metalizada, e a outra mais brilhante, chamada em inglês de "jet black".

Em termos de design, o aparelho mudou muito pouco para o iPhone 6S, versão anunciada em setembro de 2015. As principais mudanças são a internalização das antenas e o fim da entrada para fone de ouvido.

O iPhone 7 não terá entrada para fones de ouvido -- ou melhor, não tem a entrada tradicional, chamada por aí de mini-jack. Em seu lugar, você poderá conectar fones de ouvido através da entrada de energia do iPhone 7. Isso, porém, vem com um custo: não será possível carregar o aparelho e ouvir música ao mesmo tempo.

O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus têm resistência à prova d'água e à poeira, com certificação IP 67. Isso significa que é possível deixar o aparelho a uma profundidade de 50 metros por até 30 minutos sem danos para seu funcionamento.

O iPhone 7 Plus, como previsto, terá duas lentes diferentes na câmera traseira. Já o iPhone 7 terá apenas uma. A câmera frontal terá 7 MP, enquanto a câmera traseira terá 12 MP, abertura de foco 1.8 e um elemento de lentes com seis partes. Outra novidade interessante: os dois aparelhos contarão com um software de aprendizado de máquina da Apple, para identificar objetos importantes em uma imagem. A partir de agora, tanto o iPhone 7 como o iPhone 7 Plus terão estabilização óptica de imagem. Ótima notícia para suas fotos de balada.

Os dois aparelhos terão três versões no que diz respeito ao armazenamento: 32 GB, 128 GB e 256 GB. É o fim da linha para a versão de 16 GB. Além disso, o iPhone 6 está descontinuado a partir de hoje. Agora, a Apple venderá apenas cinco modelos do iPhone: SE, 6S, 6S Plus, 7 e 7 Plus. Além disso, o 6S e o 6S Plus vão perder a versão de 16 GB, e ficarão apenas com 32 GB e 64 GB.

O botão Home (quer dizer, o único botão na frente do iPhone) também foi totalmente redesenhado. Ele vai vibrar no lugar de clicar, e poderá entender diferentes tipos de pressão. É uma mudança interessante.

O novo processador do iPhone 7 é o A10 Fusion, com 3,3 bilhões de transistors. Sua performance é 50% melhor do que a do A9. "É o chip mais potente que já vimos num smartphone", diz Phil Schiller, executivo da Apple.