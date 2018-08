Stephen Lam/Reuters Modelo mais recente do smartphone do Google à venda atualmente, o Pixel 2 foi lançado em outubro de 2017

O site americano especializado em produtos do Google, o 9to5Google, publicou nesta quinta-feira, 30, fotos do suposto Pixel 3 XL, o novo modelo de smartphone da gigante de tecnologia. A empresa, que pretende lançar oficialmente o smartphone em outubro, não confirmou se as imagens são realmente do novo modelo.

As imagens surgem depois de semanas consecutivas de vazamentos sobre detalhes técnicos do Pixel 3 XL. Nas fotos é possível ver que o celular terá a parte frontal parecida com o mini Pixel 2XL, alto falante estéreo e câmeras duplas para selfie. Já a parte de trás será revestida de vidro fosco.

Se os vazamentos estiverem certos, o novo aparelho do Google terá tela de 5,5 polegadas com resolução de 2160x1080 e proporção de 2:1. A bateria será de 2.915 mAh e as câmeras frontais serão de 8 megapixel.

As câmeras, inclusive, devem ser um destaque no aparelho. Estima-se que o Google permita fotos em grande angular no novo modelo, além de um possível recurso de autenticação facial mais seguro.

As informações, no entanto, só devem ser confirmadas no dia 9 de outubro, data prevista para a empresa lançar oficialmente o novo Pixel em evento em Nova York.