pexels Aprender a como gravar a tela do seu celular pode ter ínúmeras utilidades

Gravar a tela do seu smartphone, seja Android ou iOS, pode ser algo muito útil. Você pode usar o vídeo para compartilhar algo com seus amigos e familiares nas redes sociais, fazer um tutorial para publicar na internet, fazer uma denúncia de um erro no aparelho ou de uma violação na internet que poderia ser apagada ou alterada ou até mesmo gravar um gameplay do seu jogo favorito (por que não?).

Tanto os aparelhos Android quanto os iPhones têm alternativas para gravar a tela do celular.

Para os usuários do celular da Apple, a função já é nativa para os dispositivos mais novos. Para quem usa outras marcas, há vários aplicativos que fazem essa função. Veja abaixo como filmar a tela com cada sistema operacional.

Como gravar a tela do celular Android

Alguns aparelhos Android com a versão 10 do sistema operacional podem apresentar a função de gravação de tela nativa na barra de controle. Em celulares da Samsung, por exemplo, o gravador de tela está disponível apenas para aparelhos Galaxy A50 ou superiores.

Mas como na maioria dos aparelhos isso ainda não é uma realidade, é mais fácil procurar um aplicativo terceirizado. Na Play Store, você vai encontrar uma série de aplicativos que fazem gravação da tela, muitos inclusive gratuitos. A sua escolha vai depender do seu nível de conhecimento dos aplicativos e de quais funções você precisa.

Para não ter muito erro, basta escolher os melhor avaliados e os mais populares da loja. São eles o AZ Gravador de Tela e o Gravador de Tela da InShot Inc. Ambos os aplicativos são parecidos tanto nas cores e design quanto nas funcionalidades.

Captura de tela/Diego Kerber O AZ Gravador de tela é o aplicativo mais popular da categoria na Play Store. Ele conta com um botão flutuante para começar uma gravação mais rapidamente ou para acessar as configurações. Ele também conta com um editor de vídeos para modificar as suas gravações de forma preliminar.

Você precisa autorizar o aplicativo a funcionar por cima de outros aplicativos. Com isso, você pode utilizar a janela de gravação (uma bolinha com botões para começar a gravar, tirar uma print screen ou acessar as configurações de forma mais rápida).

Nos dois aplicativos você pode gravar a tela usando o seu microfone e o áudio interno do dispositivo ao mesmo tempo.

Nas configurações, é possível configurar a qualidade do vídeo que será gravado (o que afeta diretamente o tamanho do arquivo final), a resolução da tela, a quantidade de quadros por segundo, local de salvamento dos arquivos.

Há ainda funções extras, como definir o tempo de contagem regressiva antes de começar a gravação, ocultar a janela de gravação para que ela não apareça no vídeo ou ativar ou não uma facecam.

Captura de tela/Diego Kerber O Gravador de tela da InShot Inc. é um dos melhor avaliados na loja de aplicativos do Google. Ele tem praticamente as mesmas funções do AZ Gravador de tela, mas é possível adicionar vídeos externos no editor de vídeos, o que torna possível a adição de uma intro ou cortar a gravação em várias partes para serem juntadas novamente depois.

Ambos os aplicativos também contam com um editor de vídeo simples, que serve para fazer cortes, adicionar texto, alterar a velocidade de um clipe, adicionar música, entre outras funções básicas.

Nenhum dos programas tem marca d’água nas gravações, mas há diferença quando o vídeo for editado nesses aplicativos. Vídeos editados no AZ Gravador de tela não apresentam marca d’água. No gravador da InShot Inc., a marca d’água nos vídeos editados pode ser retirada ao pagar a assinatura premium ou ao assistir a uma ou duas propagandas antes da renderização.

Como gravar a tela no iPhone

Para gravar a tela do iPhone ou qualquer aparelho Apple com iOS 11 ou posterior, não é preciso baixar um aplicativo terceirizado, já que a função já é nativa do sistema operacional.

Para fazer uma gravação de tela, entre em Ajustes, clique em Central de Controle e acesse Personalizar Controles.

Em seguida, clique no símbolo verde de “+” ao lado da opção “Gravação de Tela”. Depois, acesse a Central de Controle arrastando o dedo para baixo no iPhone X ou posterior ou arrastando para cima se tiver um iPhone 8 ou anterior ou um iPhone SE 2020.

Ali, você vai encontrar o botão da gravação de tela, formado por um círculo preenchido dentro de outro círculo vazado.

Ao tocar o botão, vai aparecer uma caixa de diálogo para você começar a gravação. Ali você pode ativar ou desativar o microfone para gravar ou não a sua voz. Clique em “Iniciar Gravação” e aguarde a contagem regressiva de três segundos.

Reprodução/Apple No iOS 11 ou posterior, a gravação de tela é nativa do sistema operacional. Basta clicar no botão de gravação de tela (destacado em verde) e começar a gravação. Para desligar, clique no botão de gravação novamente ou na barra de status vermelha no canto superior esquerdo da tela (também destacada em verde).

Para parar a gravação, basta acessar novamente a Central de Controle e clicar novamente no símbolo da gravação de tela, que agora aparecerá vermelho, ou então clique na barra de status vermelha na parte superior da tela. Na janela pop-up que aparecer, clique em “Parar”.