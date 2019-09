Giovanna Wolf/Estadão A Apple anunciou seu novo iPhone nesta terça

A Apple anunciou no último dia 10 o lançamento de novos modelos de iPhones, iPads e Apple Watches e, no último dia 11, as datas de atualização do sistema iOS e de lançamento do iPadOS. Com tantas novidades, há a perspectiva de que alguns dispositivos da marca saiam de cena, seja pela limitação da comercialização deles ou pela falta de atualização do sistema operacional.

O iOS 13, sistema operacional da companhia anunciado em junho, estará disponível para atualização dos dispositivos antigos a partir de 19 de setembro, um dia antes do início da venda dos novos aparelhos.

Os celulares lançados na última semana —iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max— já virão todos com o iOS 13. Entre as novidades do sistema operacional estão, por exemplo, o modo escuro e o rastreamento de aparelhos perdidos mesmo sem conexão com a internet.

Dispositivos que ficarão sem o iOS 13

Há, porém, uma pequena lista de aparelhos que devem ficar restritos ao iOS 12, lançado em 2018. A longo prazo, a tendência é que eles se tornem obsoletos e não sejam mais capazes de executar novos aplicativos ou mesmo executar tarefas básicas. São eles:

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Dispositivos que não estão mais no portfólio oficial da Apple

Nesse caso, os produtos continuarão sendo vendidos no varejo e terão o sistema operacional atualizado, mas não será mais possível comprá-los pelo site oficial da Apple. A compra deve ser realizada com varejistas parceiros:

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPad (sexta geração, 2018)

Apple Watch 4

Variantes do portfólio oficial que foram aposentados

Além disso, a empresa retirou de sua loja virtual variantes de modelos de iPhone que fazem parte do portfólio oficial da empresa no Brasil. São eles:

iPhone 8 de 256 GB

iPhone 8 Plus de 256 GB

iPhone XR de 256 GB

iPad: quem ficou sem o iPadOS

​A Apple anunciou o lançamento de uma nova geração do iPad 'tradicional', cuja tela passa de 9,7 para 10,2 polegadas. O novo tablet terá o sistema operacional iPadOS, anunciado em junho. Até então, o tablet da Apple utilizava o sistema iOS, mesmo do iPhone, o que limitava seus recursos. O iPad de sexta geração segue sendo atualizado, mas sairá da loja brasileira quando o novo modelo chegar ao País, o que deve ocorrer até o final do ano, confirmou a assessoria da Apple ao Estado.

Com o iPadOS, o desempenho do iPad fica mais próximo de um notebook do que de um celular. Confira quais versões anteriores do dispositivo não terão atualização do sistema para o iPadOS, que deve chegar no dia 30 de setembro:

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPad Air (2013)

Apple Watch: todos os modelos anteriores serão atualizados

Outro lançamento da Apple é o Apple Watch Series 5, novo modelo da sua linha de relógios inteligentes. O aparelho terá a tela permanentemente ligada, e, segundo a empresa, não haverá gasto extra de bateria graças à uma nova versão da tela de retina e processadores mais econômicos.

A Apple afirmou ao Estado que haverá possibilidade de atualização para o sistema operacional watchOS 6 em todos os modelos antigos do relógio inteligente. Além disso, os iPhones conectados ao Apple Watch também devem possuir o iOS 13.

Isso significa que, na prática, todos os modelos de Apple Watch continuarão funcionais desde que conectados a smartphones a partir do iPhone 6S.

Quanto à disponibilidade de venda, o Apple Watch Series 3 continua no portfólio da empresa. Já o Apple Watch Series 4 estará disponível apenas em estoques de parceiros.