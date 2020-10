Josh Edelson/AFP iPhone 11 Pro Max vai deixar de ser vendido pela Apple com a chegada de novos modelos

A Apple apresentou nesta terça-feira, 13, seus quatro novos modelos de iPhone: o iPhone 12, o iPhone 12 mini, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Com a chegada dos novos produtos, a empresa atualizou o catálogo de aparelhos e alguns modelos antigos deixarão de ser comercializados.

Tanto no Brasil como no exterior, a chegada dos iPhones novos fez com que a Apple deixasse de vender oficialmente os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max. Os dois modelos já não estão disponíveis no site da marca e a intenção é que, quem procura um celular mais avançado e com câmeras mais potentes vá direto aos modelos de 2020. Quem quiser encontrá-los terá de procurar no varejo ou em operadoras.

Já o iPhone 11 continua no portfólio da empresa, juntamente com o iPhone XR e o iPhone SE 2020, lançado neste ano. No site, já possível ter informações sobre os modelos iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Aparentemente, a intenção da empresa ao manter o iPhone 11 é a de ter uma opção atualizada, de baixo custo, para quem não deseja um celular de tela menor como o iPhone 12 mini.

Dispositivos que ficarão sem o iOS 14

Com o anúncio das novidades dessa terça-feira, e o esforço da Apple para abranger os modelos no sistema operacional, a lista de aparelhos sem a atualização do iOS 14 é pequena. O único modelo que deixa de receber atualizações do sistema é o iPhone 5S, lançado originalmente em 2013. Todos os outros aparelhos lançados pela empresa depois dele, desde o iPhone 6, de 2014, poderão receber o novo sistema operacional.

Anunciados na edição online da Worldwide Developers Conference, a WWDC, em junho, o iOS 14 da Apple foi lançado em um evento online no mês de setembro, juntamente com outros sistemas operacionais da marca: iPadOS 14 e WatchOS 7. Saiba o que achamos do novo iOS 14 neste texto.