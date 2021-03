Nubia Com especificações poderosas, os celulares com 18GB de RAM devem ficar restritos, por enquanto, ao universo gamer

Cada vez mais exigida pelos celulares, a memória RAM é um item importante para garantir bom desempenho. E se os atuais modelos com 4 GB ou 6 GB não são suficientes para a melhor experiência, uma novidade se aproxima do mercado: a geração de aparelhos com 18 GB de RAM já está sendo apresentada por algumas fabricantes.

É o caso da Asus, que lançou nesta quarta-feira, 10, o ROG Phone 5, um celular voltado para games que terá até 18 GB de RAM. Segundo a empresa, o potencial de processamento do modelo inclui melhora na velocidade, na administração do armazenamento e um aumento na capacidade do modelo anterior, de 16 GB. O aparelho pode ser o primeiro a trazer o aumento da memória RAM desse porte.

O modelo terá participação da fabricante coreana SK Hynix na produção em massa do componente. No ROG Phone 5, ainda será possível ver uma tela de Amoled de 6,78 polegadas, processador Snapdragon 888 e até 512 GB de armazenamento. Na versão mais potente, de 18 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, o preço fica perto dos R$ 9 mil (1, 3 mil euros).

A Asus, porém, não deve ser a única empresa com aparelhos com tanta memória RAM. A empresa chinesa Nubia também anunciou um celular com as poderosas especificações de 18 GB, o RedMagic 6, também voltado para quem joga no smartphone. O aparelho inclui um sistema de ventilação, semelhante ao de computadores gamers, mas com adaptações para o tamanho do celular e telas de 165 Hz.

A memória RAM é um dos componentes responsável pelo desempenho do celular, estando diretamente ligado à forma como o aparelho comporta diversas especificações, como filmes em 4K ou 8K e rapidez de download. No caso do componente da SK Hynix, o LPDDR5 RAM, a expectativa é que seja capaz de transferir 10 filmes Full HD de 5 GB por segundo. Já o Redmagic 6 RAM espera ser ainda 20% mais rápido que o LPDDR5 RAM, funcionando a uma taxa de 6.400 Mbps de transferência, enquanto o componente da Asus funcionará com taxa de 5.500 Mbps.

Ainda assim, as duas especificações podem ser consideradas poderosas e devem ficar restritas, por enquanto, ao universo gamer. Apesar de alguns smartphones já flertarem com uma capacidade maior de RAM — como o Galaxy S21 Ultra — ainda é um pouco incerto o que esses modelos podem agregar para os usuários que não utilizam o aparelho para atividades mais pesadas.