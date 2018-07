REUTERS

O momento não é bom para a Apple no mercado de computadores de mesa. As vendas de Macs chegaram ao menor nível em dois anos, segundo informações divulgadas na última quinta-feira, 8, pelo Wall Street Journal e por duas consultorias internacionais.

De acordo com a consultoria IDC (International Data Corp.), a Apple vendeu 3,4% menos quando comparado ao terceiro trimestre de 2014. A Gartner, por outro lado, aponta que houve crescimento de 1,5% quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Há, também, uma diferença no levantamento do número de unidades vendidas. Enquanto a IDC contabiliza 5,6 milhões de Macs entregues, a segunda aposta na venda de 5,3 milhões.

Qualquer um dos números, entretanto, não é positivo para a Apple. Como ressalta o Wall Street Journal, ambas as consultorias mostram que as vendas são as mais baixas dos últimos dois anos. Segundo as companhias, as vendas podem ter caído devido ao dólar mais forte, o que tornou os computadores mais caros fora os EUA.

Apesar das vendas desaceleradas, a Apple superou o mercado global de PCs, que viu despencar as vendas de computadores de mesa em 11% no último trimestre, segundo a IDC.