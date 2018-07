REUTERS/Nicky Loh De acordo com a consultoria, foram vendidos 396 mil computadores de mesa e 847 mil notebooks durante abril e junho de 2017

O mercado brasileiro de computadores cresceu 5% em vendas no segundo trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período do ano passado segundo dados da consultoria IDC Brasil divulgados nesta quarta-feira, 4. De acordo com o levantamento, foram vendidos 1,24 milhão de dispositivos no período entre abril e junho de 2017.

A alta nas vendas pelo segundo trimestre consecutivo, porém, não se refletiu em aumento no faturamento do setor: segundo a IDC, a receita com as vendas de PCs no período foi de R$ 2,7 bilhões, em queda de 6,4% na comparação ao mesmo trimestre de 2016. O preço médio dos computadores também caiu cerca de 11% na comparação com o ano passado, indo de R$ 2.445 para R$ 2.177.

Para Pedro Hagge, analista da IDC, a queda na receita aconteceu porque as fabricantes se preocuparam em trazer preços mais acessíveis ao mercado, em computadores voltados ao consumidor final. "A liberação do dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) contribuiu para o aumento nas vendas", explica o analista, em nota. Segundo Hagge, este movimento trouxe de volta uma parcela da população que não tinha condições de compra e outra que precisava renovar as máqu

De acordo com a consultoria, foram vendidos 396 mil computadores de mesa e 847 mil notebooks durante abril e junho de 2017. O mercado corporativo, por sua vez, teve crescimento de 3% na comparação com o ano passado, chegando à compra de 400 mil máquinas.

Para 2017, a IDC Brasil prevê crescimento de 1,2% nas vendas totais, na comparação com o ano de 2016. “Acreditamos que o mercado chegue a 4,55 milhões de unidades vendidas, sendo 1,6 milhão de desktops e 2,9 milhões de notebook. A receita deve ficar na casa dos R$ 10,3 bilhões”, prevê o analista da IDC Brasil.