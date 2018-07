Reuters

Pela primeira vez, as vendas de relógios inteligentes superaram as de relógios suíços em todo o mundo. De acordo com a empresa de pesquisa norte-americana Strategy Analytics, o volume de relógios inteligentes comercializado no último trimestre do ano passado chegou a 8,1 milhões de unidades. No mesmo período, 7,9 milhões de relógios suíços foram adquiridos em todo o mundo todo.

O aumento da demanda por dispositivos que as pessoas podem vestir contrasta com a queda de interesse pelos tradicionais relógios de luxo, que só apresentam o horário. Com o Apple Watch na linha de frente, a venda de relógios inteligentes teve um aumento de 315% em relação ao quarto trimestre de 2014, quando foram vendidas 1,9 milhão de unidades. No caso dos relógios tradicionais, os resultados não foram favoráveis no mesmo período: a queda chegou a 4,8% em relação aos 8,3 milhões de unidades vendidas no mesmo período.

“A indústria de relógios suíça tem sido lenta em reagir ao desenvolvimento dos relógios inteligentes”, diz o diretor executivo da Strategy Analytics, Neil Mawston, em comunicado. Parte da indústria suíça ainda reluta em incorporar aos relógios recursos presentes em smartphones, como envio de mensagens, e sensores que monitoram batimentos cardíacos.

Com 156 anos no mercado, a Tag Heuer é uma das poucas marcas tradicionais da Suíça que se mostrou disposta a explorar o novo segmento. Em novembro de 2015, a empresa lançou, em parceria com Google e Intel, o Tag Heuer Connected com sistema operacional Android. O dispositivo deixou de lado importantes recursos presentes em concorrentes, como o monitoramento de atividades físicas e tecnologia de pagamentos móveis.

Como resultado, o Tag Heuer Connected representou apenas 1% das vendas de relógios inteligentes no quarto trimestre de 2015, segundo a Strategy Analytics.

No mesmo período, a Apple dominou 63% das vendas de relógios inteligentes. A fabricante do iPhone deve anunciar uma nova versão do dispositivo nos próximos meses. A Samsung fica em segundo lugar, com 16% das vendas. Segundo a consultoria, as vendas crescem rapidamente nos países da América do Norte, Europa Ocidental e Ásia.