As vendas de smartphones no Brasil cresceram 5% no terceiro trimestre de 2017, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a consultoria IDC Brasil, foram vendidos 11,7 milhões de aparelhos entre julho e setembro de 2017. Além disso, foram vendidos no período 700 mil celulares simples.

De acordo com Leonardo Munin, analista de pesquisas da IDC, o principal motivo para o aumento do mercado foi a necessidade dos brasileiros de trocar de smartphones – muitos deles comprados há três anos, quando o setor viveu seu auge de vendas no País.

No entanto, o resultado foi abaixo do esperado pela consultoria, graças ao fim da liberação do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o adiamento da compra para períodos de descontos como Black Friday e Natal.

A receita também foi acima do esperado, com os brasileiros comprando aparelhos mais caros – o preço médio dos celulares subiu para R$ 1118, em aumento de 12,4% para os R$ 994 registrados há um ano.

"O consumidor procura por celulares com melhores funcionalidades. Os modelos que oferecem memória interna acima de 32GB representaram 10,6%, do total de smartphones vendidos em 2016. Em 2017, já representam 33% do acumulado das vendas até setembro", diz Munin. Já os aparelhos com tela maior que 5 polegadas representaram 65% das vendas.

Para o quatro trimestre deste ano, a IDC espera que sejam vendidos 13,1 milhões de smartphones – no final do ano, a expectativa da consultoria é de que 49 milhões de celulares inteligentes sejam vendidos no País.