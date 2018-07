MARCIO FERNANDES/ESTADÃO

Segundo pesquisa divulgada pela empresa de consultoria IDC (International Data Corporation), o número de tablets voltou a cair entre os meses de abril e junho. A queda registrada foi de 7% em comparação ao mesmo período de 2014 e de 3,4% em relação ao início do ano. O número de tablets vendidos no período, segundo a IDC, foi de apenas 44,7 milhões.

A queda na venda de tablets afetou, principalmente, as líderes do mercado. Apesar de ainda se manter líder no segmento — com 24,5% do total de vendas e mais de 10,9 milhões de unidades vendidas —, a Apple viu o número de iPads comercializados caírem 17,9% em relação ao mesmo período de 2014. A Samsung, por sua vez, registrou uma queda de 12%, vendendo 7,6 milhões de tablets.

Outras empresas, porém, registraram um leve crescimento nas vendas. A Lenovo — terceira maior empresa do setor — registrou um crescimento de 6,8%, totalizando 2,5 milhões de unidades vendidas. A Huawei possui 3,7% do mercado e a LG vem na quinta colocação, com 3,6%. As duas empresas tiveram 1,6 milhão de tablets vendidos.

A IDC destaca “a limitação dos portfólios dos fabricantes” e a “fraca inovação no hardware” como os motivos da queda nas vendas de tablets.

A situação dos tablets é semelhante ao que é visto com o smartphones e computadores. Este ano, os celulares caíram pela primeira vez na história e os PCs registraram uma queda de 20% no primeiro trimestre deste ano.