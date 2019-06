Gabriela Biló/Estadão No primeiro trimestre deste ano as vendas de smartphones no Brasil caiu 6% sobre o mesmo período de 2018

As vendas de smartphones no Brasil em 2019 devem cair 2,4%, para cerca de 43 milhões de unidades, informou nesta segunda-feira, 17, a consultoria IDC. É estimado, porém, que a receita do setor deve subir 12%, a R$ 59,6 bilhões.

No primeiro trimestre deste ano, segundo os dados mais recentes da companhia, as vendas de smartphones no Brasil caiu 6% sobre o mesmo período de 2018, para 10,7 milhões de unidades. O faturamento, porém, subiu 8%, a R$ 13,7 bilhões.

“A demanda por dispositivos com maior memória interna, câmeras múltiplas, telas maiores e com borda infinita, e recursos inteligentes deve continuar impulsionando as vendas nas faixas média e premium, com um crescente uso dos smartphones para assistir filmes e acesso a conteúdo de streaming, e como alternativa ao tablet”, disse o analista do IDC Renato Meireles, em comunicado à imprensa.

A queda nas vendas unitárias prevista para 2019 é menor se comparado à previsão anterior da IDC – no final de 2018 a consultoria disse que a expectativa de queda para este ano era de 4,3%. No ano passado, a previsão da IDC era de que a receita em 2019 subiria 7%.