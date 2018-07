Reuters O relógio da Apple deve ter o melhor trimestre de sua história

As vendas do Apple Watch a consumidores atingiram recorde durante a primeira semana de compras da temporada de feriados de fim de ano e o atual trimestre está caminhando para ser o melhor da história para o produto, disse à Reuters o presidente-executivo da Apple, Tim Cook.

Respondendo a um email da Reuters, Cook disse que o sell-through, uma medida de que avalia quantas unidades são vendidas aos consumidores e não simplesmente estocadas nas prateleiras das lojas, alcançou novas máximas.

Declarações de Cook vêm após um relatório na segunda-feira, 5, da empresa de pesquisa em tecnologia IDC, estimando que a gigante de tecnologia vendeu 1,1 milhão de unidades do Apple Watch durante o terceiro trimestre de 2016, queda de 71% ante igual período do ano passado. As declarações trazem um vislumbres sobre o desempenho do produto durante o trimestre de feriados de fim de ano, que é tipicamente o mais forte da Apple.

"Nossos dados mostram que o Apple Watch está indo muito bem e parece ser um dos presentes mais populares deste ano", escreveu Cook. "O crescimento das vendas está acima dos padrões. Na verdade, durante a primeira semana da temporada de compras de fim de ano, o nosso sell-through do Apple Watch foi maior do que qualquer semana na história do produto e, como esperávamos, estamos no caminho certo para o melhor trimestre para o Apple Watch."

Cook não respondeu a um pedido por números específicos de vendas específicos para o produto.

A Apple revelou alguns detalhes sobre o desempenho do Apple Watch, seu primeiro produto novo lançado sob a gestão de Cook. A empresa não abriu detalhes de vendas do produto em seus balanços, e colocou as informações em uma categoria de "outros produtos", que inclui dispositivos como o iPod e a Apple TV.

A expectativa é de que as vendas do Apple Watch sejam fortes durante o trimestre de feriados de fim de ano, uma vez que o dispositivo é um presente mais natural do que alguns dos outros produtos da companhia, como o iPhone ou o computador Mac, disse o analista da TECHnalysis Research Bob O'Donnell. A Apple também baixou o preço do produto este ano, potencialmente ajudando a comparação de vendas de férias, observou O'Donnell.