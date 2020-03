As vendas globais de smartphones caíram 14% em fevereiro, diante da disseminação do coronavírus na China e em outros países, informou a Counterpoint Research nesta quinta-feira, 26, em um prenúncio de uma queda ainda maior nas vendas conforme a pandemia se intensifica em outras partes do mundo.

O vírus levou a Apple e outras fabricantes de smartphones a fechar suas lojas na China em fevereiro e dados do governo sugerem que a Apple vendeu menos de 500 mil smartphones no mercado chinês durante o mês.

Nilton Fukuda/Estadão As vendas no quarto trimestre do ano passado totalizaram 406 milhões

A China, que viu as vendas caírem 38% em fevereiro em relação ao ano anterior, agora está mostrando sinais de recuperação, com muitas lojas reabrindo em meados de março.

Também há sinais de recuperação na Coreia do Sul, mas para outras partes do mundo “o pior ainda está por vir”, disse Jean Park, analista sênior da Counterpoint.

Os fabricantes de smartphones estão enfrentando novas interrupções na cadeia de fornecimento, à medida que mais países impõem paralisações. Na terça-feira, 24, a Foxconn, uma das principais fornecedoras da Apple, disse que suspenderá as operações na Índia em conformidade com as ordens do governo.