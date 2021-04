Dado Ruvic/Reuters A atualização está disponível na versão mais recente do aplicativo, que pode ser encontrada na App Store

O WhatsApp afirmou nesta sexta-feira, 30, que vai reforçar a sua ferramenta de verificação em dois fatores para garantir segurança para seus usuários de iPhone. Importante para garantir uma camada a mais de segurança, especialistas afirmam que a verificação de login em dois fatores é mais do que fundamental para redes sociais e aplicativos.

A atualização do sistema está migrando o código de autenticação para um software da Apple, removendo a informação do arquivo do próprio app. Nessa modificação, o código será incorporado ao iOS Keychain, um serviço de gerenciamento de senhas da empresa californiana.

A atualização está disponível na versão mais recente do aplicativo, que pode ser encontrada na App Store a partir desta sexta-feira. Para habilitar a autenticação em dois fatores no WhatsApp basta seguir os passos:

1) Abra o menu "configurações' e clique em "conta"

2) Acesse a opção "confirmação em duas etapas" e ative a ferramenta

Migração

O WhatsApp deve receber, ainda, uma outra migração de serviços nos próximos meses. Segundo o site especializado WaBetainfo, a empresa está testando uma forma de migrar os arquivos do Android para o iPhone quando o usuário fizer uma troca de aparelho. Até o momento, caso a troca de smartphones seja feita, todas as informações de conversa são perdidas.

Por enquanto, os testes mostram que a migração poderá ser feita de Android para iPhone, mas não de iPhone para Android. A versão beta ainda revela que um botão específico será o responsável pelo envio das informações.