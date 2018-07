Reprodução

O Galaxy S7 ainda não foi lançado oficialmente, porém alguns detalhes sobre o dispositivo vazaram nos últimos dias. A Samsung confirmou, em vídeo divulgado em sua conta do Twitter, um dos principais rumores espalhados na rede: o novo modelo topo de linha da empresa será à prova d’água.

No vídeo, o aparelho cai em uma piscina e é retirado logo em seguida. “Mude sua ideia sobre o que um smartphone pode enfrentar”, diz a mensagem da fabricante sul-coreana.

Change your idea of what a phone can handle on 2.21.16. #TheNextGalaxyhttps://t.co/saU2TutJ5T — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 17 fevereiro 2016

Outro recurso que muito provavelmente estará disponível na linha Galaxy S7 é o carregamento sem fio. Em outro vídeo divulgado pela filial da Samsung na Indonésia, o possível modelo Galaxy S7 Edge é carregado quando posto em contato com uma plataforma.

A Samsung ainda não divulgou as especificações do aparelho, mas na internet, não faltam especulações. O Galaxy S7 deve contar com tela de 5,1 polegadas (5,5 polegadas no modelo S7 Edge) de alta resolução, 4 GB de memória RAM e partir de 32 GB de armazenamento interno. Outra especificação aguardada refere-se à câmera traseira com resolução de 12 megapixels, abaixo dos 16 MP presentes no S6. O aprimoramento viria apenas na câmera frontal de 8 MP, ante os 5 MP no modelo do ano passado.

A apresentação da nova linha Galaxy está prevista para ocorrer no dia 21 de fevereiro, durante a Mobile World Congress (MWC). A feira, considerada o maior evento de tecnologia móvel do mundo, começa no dia 22 deste mês em Barcelona.

Mercado. O lançamento da nova linha Galaxy não deve ser suficiente para dar fôlego à empresa neste ano. No balanço do quarto trimestre do ano passado, a Samsung alertou os investidores que seu desempenho financeiro deve cair nos próximos dois trimestres por conta do enfraquecimento do mercado.

Com o declínio mundial da venda de smartphones no ano passado, a empresa sul-coreana sinalizou uma mudança em sua estratégia de negócios. Neste ano, a empresa vai dar mais atenção ao comércio de componentes eletrônicos, como chips, telas e circuitos, mercados já dominados pela empresa. No ano passado, o lucro operacional da empresa foi de cerca de US$ 21,4 bilhões, 5,9% acima do montante registrado em 2014.