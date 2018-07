Reuters

O primeiro software conhecido de “sequestro” de sistemas que tem como alvo computadores da Apple foi baixado 6,5 mil vezes, segundo um representante do projeto Transmission.

O software de sequestro, também conhecido como “ransomware”, impede o acesso aos sistemas afetados e cobra das vítimas um valor de resgate para que o acesso possa ser reestabelecido.

O representante do Transmission John Clay afirmou à Reuters que o ransomware foi instalado na imagem de disco de seu software depois que o servidor do projeto foi comprometido em um ciberataque.

“Não estamos comentando sobre o ataque, a não ser para dizer que nosso servidor principal foi comprometido”, disse ele. “A imagem normal de disco foi substituída por uma comprometida.”

Ele acrescentou que a “segurança do servidor foi aumentada”, e que o grupo está em contato frequente com a Apple e com a Palo Alto Networks, que descobriu o ransomware.

/REUTERS