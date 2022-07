Pixabay A IA está mais perto do que a maioria das pessoas imaginam — com funções além da assistente virtual no celular

Os assistentes virtuais costumam ser os holofotes quando se trata de software de inteligência artificial (IA) em smartphones e tablets. Mas a Siri, da Apple, o Google Assistant e a Bixby, da Samsung não são as únicas ferramentas que usam o aprendizado de máquina para facilitar a vida – outros programas comuns também usam a tecnologia. Aqui está um tour rápido por alguns aplicativos comuns orientados por IA e como você pode gerenciá-los.

Segurança do dispositivo

Quando você configura um novo dispositivo, geralmente é convidado a “se inscrever” em seu programa de segurança de reconhecimento facial, que captura sua imagem e a analisa para que o programa o reconheça em diferentes aparências e situações de iluminação. Mais tarde, quando você deseja desbloquear o dispositivo ou usar aplicativos como sistemas de pagamento digital, a câmera confirma que seu rosto corresponde aos dados armazenados para que você possa prosseguir.

Se você decidir usar o recurso, verifique a política de privacidade do fabricante do dispositivo para ver onde esses dados são armazenados. Por exemplo, a Apple afirma que “os dados do Face ID não saem do seu dispositivo”, e o Google diz que armazena dados de rosto nos chips de segurança de seus telefones Pixel. Se você se inscrever e depois pensar duas vezes, sempre poderá acessar as "Configurações de Face ID" ou "Desbloqueio facial" do telefone, excluir ou redefinir os dados, desativar o recurso e manter uma senha.

Aplicativos de fotos

O app Fotos, da Apple, e o Google Fotos usam inteligência artificial de várias maneiras, incluindo reconhecimento facial, detecção de cena e análise de imagem para classificar automaticamente fotos de pessoas, lugares e coisas em álbuns. Essa classificação evita que você marque tudo manualmente e facilita a localização de fotos específicas em uma pesquisa por palavras-chave. (A Apple e o Google têm documentos técnicos sobre reconhecimento facial em seus sites.)

A Apple diz que todo o reconhecimento facial e detecção de cena em seu aplicativo Fotos é realizado localmente no dispositivo. Você também pode editar o álbum “Pessoas”, que organiza as fotos de acordo com rostos identificados em seus registros.

O Google Fotos retém os dados de agrupamento de rostos em sua conta do Google — aquela, geralmente, vinculada ao seu email. Nas configurações, você pode desativar os agrupamentos de rostos e editar as tags descritivas.

Os aplicativos de câmera padrão usam aprendizado de máquina no processamento de imagens para produzir fotos mais nítidas. Os recursos de detecção de cena e estilos fotográficos da Apple aprimoram a foto com base no que está na imagem. Já as ferramentas de edição de desfoque e redução de ruído no Google Fotos usam IA para melhorar o resultado final das imagens.

Auxílios de escrita

Se você digita no teclado do seu telefone e nota palavras sugeridas para o que você pode digitar em seguida, saiba que isso é aprendizado de máquina em ação. O software iOS, da Apple, inclui uma função de previsão de texto que baseia suas sugestões em suas conversas anteriores, pesquisas no navegador Safari e outras fontes.

O teclado Gboard, do Google para Android e iOS, também pode oferecer sugestões de palavras. O Google tem, ainda, uma ferramenta chamada “Smart Compose” para Gmail e outros aplicativos de entrada de texto que se baseiam em informações pessoais para personalizar suas previsões de palavras. A Samsung tem seu próprio software de previsão de texto para seus dispositivos Galaxy.

As sugestões podem economizar seu tempo, e a Apple e o Google afirmam que as previsões personalizadas com base em suas informações pessoais permanecem privadas. Ainda assim, se você quiser menos algoritmos em seu telefone, é possível desabilitar a função. Em um iPhone (ou iPad), você pode desativar o “Predictive Text” nas configurações do teclado.

Para alguns aplicativos como o Gmail, você pode desativar a previsão de texto e o uso de seus dados pessoais para sugestões nas configurações gerais da sua conta do Google. Em determinados telefones Android, você também pode controlar permissões ou excluir dados coletados pelo software Android System Intelligence nas configurações de "Privacidade e Aplicativos".

Aplicativos de realidade aumentada

O Google Lens (para Android e iOS) e o recurso “Live Text”, da Apple, usam inteligência artificial para analisar o texto em imagens para tradução automática e podem executar outras tarefas úteis, como a "pesquisa visual" da Apple. O Google Lens pode identificar plantas, animais e produtos vistos pela câmera do telefone, e essas pesquisas são salvas. Você pode excluir as informações ou desativar a coleta de dados nas configurações de "Atividade na Web" e de apps em sua conta do Google.

No iOS 15, você pode desativar o “Live Text” abrindo o aplicativo “Configurações”, clicando em “Geral” e depois em “Idioma e região”, desativando o botão para “Live Text''. Ainda este ano, o “Live Text” está recebendo uma atualização no iOS 16, na qual a Apple enfatiza o papel da “inteligência no dispositivo” em fazer o trabalho.

Assistentes virtuais

Essas ferramentas de IA em ação são mais úteis quando têm acesso a informações pessoais, como seu endereço e contatos. Se você tiver dúvidas, leia a política de privacidade do fabricante do seu telefone: Apple, Google e Samsung têm documentos publicados em seus sites. O site sem fins lucrativos Common Sense Media publicou avaliações de privacidade independentes para Siri, Google Assistant e Bixby.

A configuração do software é simples porque o assistente o orienta, mas desabilita as configurações do próprio aplicativo para personalizá-lo. E não se esqueça dos controles gerais de privacidade integrados ao sistema operacional do seu telefone.