Waze Waze ganha ícone especial com moto, no lugar do tradicional carrinho

O aplicativo de mapas e guia de trânsito Waze anunciou nesta quarta-feira, 29, um novo recurso há muito esperado por seus usuários: uma versão especial para motocicletas, considerando a especificidade desse meio de transporte.

A partir de agora, os motociclistas receberão sugestões de rotas baseadas em informações de outros veículos do mesmo tipo e estimativas mais aproximadas de acordo com a realidade das motos.

Além disso, o aplicativo permitirá que motocicletas usem vias mais estreitas, não acessíveis para carros, e mostará um ícone de moto para o usuário, no lugar do habitual carrinho símbolo do Waze.

Outra novidade é que os motociclistas terão à disposição recursos de comandos de voz, permitindo que utilizem o celular sem tirar as duas mãos do guidão. Para ativar o recurso de motocicleta, é preciso ir à aba de Configurações do aplicativo, escolher "Tipo de veículo" e selecionar "Moto".

Especificidade. As motocicletas não são o único tipo de veículo com recurso específico no Waze. Há alguns anos, o aplicativo teve uma função voltada para taxistas, indicando, por exemplo, faixas exclusivas para o transporte particular.