WhatsApp/Divulgação WhatsApp cria ferramenta que bloqueia desconhecidos de colocar pessoas em grupos

Uma das coisas mais irritantes do WhatsApp está com os dias contados: o aplicativo habilitou um recurso que bloqueia desconhecidos de colocarem qualquer pessoa em grupos de conversa. A companhia anunciou nesta quarta, 6, novos controles de privacidade que dão ao usuário o controle sobre quem pode colocá-lo em grupos.

São três níveis de privacidade. No primeiro, tudo continua como está e qualquer pessoa poderá continuar colocando você em grupos. No segundo, apenas pessoas gravadas nos seus contatos terão essa liberdade. No terceiro e mais rígido nível de controle, é possível colocar restrições em pessoas gravadas nos seus contatos.

O WhatsApp disse que, durante os testes do recurso, criou a categoria "Ninguém" que fazia com que o usuário nunca fosse colocado em um grupo. A companhia, porém, afirma que os usuários que testaram pediram a categoria mais branda, que cria restrições na lista de contatos.

Para ativar o recurso, toque em Configurações > Conta > Privacidade > Grupos e selecione um das opções: “Todos”, “Meus contatos” ou “Meus contatos, exceto”. Administradores de grupos que estiverem bloqueados terão a opção de enviar um convite privado via conversa individual - o convite terá validade de três dias.

O WhatsApp afirma que o recurso já está disponível para alguns usuários e que deverá chegar a toda a base nos próximos dias para quem tiver a versão mais recente do aplicativo.

Anteriormente, era necessário sair três vezes seguidas de um mesmo grupo para que os administradores ficassem proibidos de acrescentar você à conversa. Isso, porém, valia apenas para grupos específicos. A ação atual é mais ampla, e veta ações de pessoas em relação a qualquer grupo.