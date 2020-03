Divulgação/WhatsApp Modo escuro tem fundo cinza escuro em versão do WhatsApp

Bastante popular na internet nos últimos meses, o famoso "modo noturno" ou "modo escuro" já pode ser utilizado no WhatsApp. O aplicativo de conversas lançou nesta terça-feira, 3, a função de modo escuro para iPhone e celulares Android. O recurso já está disponível nos dois sistemas e pode ser ativado a partir das configurações.

Para os usuários do Android 10 e iOS 13, a função deve ser ativada diretamente nas configurações dos aparelhos. No caso de aparelhos com Android 9 ou versões anteriores, é necessário acessar o menu "Configurações do WhatsApp", depois tocar em "Conversas" e "Tema", e então selecionar o modo escuro.

Criado a partir das solicitações frequentes dos usuários, o WhatsApp se junta com outros aplicativos e sistemas operacionais que já possuem o modo como opção de quem não quer utilizar a tela mais clara no celular. Na plataforma, o modo escuro tem fundo cinza escuro e tons esbranquiçados que diminuem o brilho da tela.

A empresa informou ainda que dedicou esforços e pesquisas para desenvolver a função focada, principalmente, em uma leitura mais confortável para usuário e na identificação visual do recurso.

Com a música tema The Sound of Silence, de Paul Simon, o WhatsApp lançou o vídeo promocional Hello Darkness, onde apresenta a nova funcionalidade aos usuários.

Confira o vídeo de lançamento do modo escuro no WhatsApp: