WhatsApp Se função for ativada, mensagens serão apagadas após sete dias

O WhatsApp anuncia nesta quinta-feira, 5, uma nova função que pode ajudar muita gente a ganhar um pouco de espaço no celular. Até o final do mês, a empresa vai permitir que algumas mensagens enviadas pelo aplicativo sejam temporárias, sendo apagadas após sete dias.

Para ser utilizado, o recurso precisará ser ativado em cada conversa ou grupo diferente. Nas conversas individuais, os dois participantes podem ativar ou desativar as mensagens temporárias. Se for utilizado em grupos, o recurso poderá ser controlado apenas pelos administradores.

No entanto, a funcionalidade só será válida para mensagens enviadas após a ativação – conversas anteriores não serão apagadas após sete dias. Já os arquivos de mídia serão deletados da conversa, mas seguirão disponíveis para os usuários que utilizam o download automático de fotos e vídeos mesmo após o prazo de uma semana.

Segundo apurou o Estadão, a funcionalidade só deve chegar aos usuários brasileiros no final do mês – normalmente, o WhatsApp costuma fazer a implementação de novas funções em fases divididas por países.

“Queremos que as conversas no WhatsApp sejam similares às conversas que temos pessoalmente e desenvolvemos uma maneira prática de apagar as mensagens que não precisam ser guardadas para sempre”, declarou a empresa em nota enviada à imprensa.

Para ativar as mensagens temporárias, é simples: basta abrir o contato ou grupo, clicar no nome do contato ou grupo, abrindo a ficha de informações daquela conversa. Ali, haverá uma opção para ativar ou desativar as mensagens.

Se um usuário fizer backup antes de uma mensagem desaparecer, essa mensagem temporária será incluída ao backup. Contudo, a mensagem temporária será apagada quando o usuário restaurar o backup.

De acordo com a empresa, a ideia de manter as mensagens por sete dias é para ajudar os usuários a se lembrar dos fatos recentes. “Depois desse período, aquela lista de supermercado ou a notícia da semana passada será automaticamente apagada”.