As figurinhas animadas no WhatsApp chegaram na última semana no aplicativo.

Na semana passada, o perfil oficial do WhatsApp no Twitter anunciou que, depois de vários testes na versão beta, os stickers animados finalmente chegaram ao aplicativo de mensagens para todos os usuários. Desde o começo do ano até agora, apenas testadores beta podiam testar as figurinhas animadas.

Essa é mais uma forma bater de frente com concorrentes diretos, como o Telegram, que já tinha o recurso há mais tempo. No final de abril, o app já tinha ampliado o limite de participantes em chamadas de vídeo para concorrer com outros programas, como Skype e o FaceTime.

Se você quiser já usar e testar figurinhas animadas no seu celular, navegador web ou Windows, o WhatsApp disponibilizou novos pacotes de figurinhas que podem ser baixados gratuitamente dentro do próprio aplicativo.

Veja como baixar e usar figurinhas animadas no WhatsApp

Abra o aplicativo, entre em uma conversa e clique no ícone de emoji , no canto esquerdo da barra de digitação. Escolha a opção com ícone de “ Figurinhas ” na parte inferior da tela e, na barra de seleção de pacotes, toque no ícone de “+”, no canto direito.

, no canto esquerdo da barra de digitação. Escolha a opção com ícone de “ ” na parte inferior da tela e, na barra de seleção de pacotes, toque no ícone de “+”, no canto direito. Para saber se um pacote tem figurinhas animadas, basta procurar pelo ícone de “play” ao lado do nome do pacote. Clique no pacote e verifique se quer baixar aqueles stickers. Para visualizar a animação, basta tocar em cima da figurinha. Se o pacote lhe agradar, toque em “Baixar”.

ao lado do nome do pacote. Clique no pacote e verifique se quer baixar aqueles stickers. Para visualizar a animação, basta tocar em cima da figurinha. Se o pacote lhe agradar, toque em “Baixar”. Para usar as figurinhas animadas, basta entrar na conversa, tocar novamente no ícone de emoji no canto esquerdo da barra de digitação, escolher o pacote de figurinhas animadas e clicar na figurinha que deseja enviar. Mesmo processo para enviar uma figurinha estática.

Captura de tela/WhatsApp Passo1: entre na galeria de figurinhas do seu WhatsApp e acesse a área de downloads de novos pacotes de figurinhas. Escolha um pacote que trenha o ícone de "play" ao lado do nome.

Captura de tela/WhatsApp Passo 2: baixe o pacote de figurinhas. A partir daí, é só escolher uma figurinha do pacote para enviar para uma conversa.

Tem como fazer figurinhas animadas personalizadas?

Já existem vários aplicativos que permitem criar pacotes personalizados de stickers para você criar figurinhas engraçadas com memes ou com fotos do seu celular. No entanto, ainda não há uma forma oficial de criar figurinhas animadas para WhatsApp.

Como é um recurso muito recente, há muitos aplicativos que prometem criar essas figurinhas animadas personalizadas por atrair muitas buscas nas lojas de apps.

Então é importante tomar cuidado com apps de terceiros, pois podem ser programas maliciosos ou que afetam o sistema operacional do seu celular.