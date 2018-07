AFP

Satya Nadella, CEO da Microsoft, durante abertura da Build 2016, em San Francisco (EUA) Satya Nadella, CEO da Microsoft, durante abertura da Build 2016, em San Francisco (EUA)

Bruno Capelas

Claudia Tozetto

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 30, durante a Build, sua conferência anual para desenvolvedores, que o Windows 10, versão mais recente do sistema operacional para PCs, já possui 270 milhões de dispositivos ativos em todo o mundo. A marca foi alcançada apenas oito meses após o anúncio oficial da nova versão do sistema, o que torna o Windows 10 a versão do sistema com a mais rápida adoção na história, superando até mesmo o Windows 7. O Windows 10 foi anunciado pela Microsoft no final de julho do ano passado.

Leia também:

Microsoft pede desculpas após mensagens ofensivas de robô virtual

Inteligência artificial caminha a passos lentos

O número contempla todos os dispositivos com Windows 10, seja recebido por meio de uma atualização ou instalado em aparelhos na fábrica. A Microsoft também não especifica quanto os PCs representam dentro do total de aparelhos com Windows 10 – a empresa também inclui nessa conta quase 20 milhões de Xbox que foram equipados com o sistema, além de smartphones e tablets que utilizam a plataforma, fabricados pela própria Microsoft e por terceiros.

Entre os fatores que impulsionaram o Windows 10 está a volta do menu ‘Iniciar’, uma das marcas do sistema operacional, que havia sido abandonada pela empresa na versão 8, lançada em outubro de 2012. O sistema operacional mostrou sinais de que teria bom desempenho no mercado desde o início. Segundo dados da fabricante, mais de 14 milhões de dispositivos baixaram a atualização do Windows 10 no primeiro dia após o lançamento, 75 milhões ao longo do primeiro mês. No final de janeiro, a empresa anunciou que havia superado a marca de 200 milhões de dispositivos com a nova versão.

Atualização. A Microsoft anunciou que vai liberar a próxima atualização para o Windows 10 no terceiro trimestre de 2016. Entre os destaques da atualização, que vai marcar o primeiro ano de lançamento do sistema operacional, está a unificação das lojas de aplicativos do Windows 10 e do console de videogames Xbox One (a Xbox Store) em um só espaço, além da chegada da assistente de voz Cortana ao console da marca.

Outro destaque é a implementação do Windows Ink, um sistema que pretende utilizar canetas digitais de forma mais inteligente: por meio de uma integração com a assistente pessoal Cortana, será possível usar a caneta para marcar referências em mapas em três dimensões (3D), desenhar com ajuda de uma régua ou uma curva francesa digital e ainda editar textos no Word. As anotações feitas à mão no sistema serão entendidas pelo sistema da Cortana, o que vai permitir integrar compromissos à agenda sem precisar criar um novo evento manualmente.

Além disso, a atualização permitirá que diversos sites permitam o acesso do usuário com auxílio do sistema Windows Hello, que utiliza reconhecimento facial e de impressões digitais. Isso vai permitir que as pessoas deixem de utilizar senhas para fazer transações financeiras, por exemplo, que são alvo de ataques virtuais para roubo de credenciais. A atualização do Windows 10 já está disponível para o programa de testes e desenvolvimento Windows Insiders – usuários que se cadastram para testar primeiro novos recursos do sistema operacional da Microsoft.

Central de desenvolvimento. Para seguir em frente com o Windows 10, a Microsoft quer facilitar a vida dos desenvolvedores: um dos grandes passos dados para isso na Build foi o anúncio de que alguns populares sistemas de desenvolvimento que só funcionavam no Linux começarão a funcionar na próxima atualização do Windows.

Anteriormente, esse recurso até estava disponível em sistemas operacionais da Microsoft, mas sempre com auxílio de programas de terceiros, e não de forma nativa. Além de ser uma grande mudança para quem desenvolve, o anúncio também mostra uma mudança na política da Microsoft, que por anos tentou distanciar o universo do Windows do mundo do software livre, habitado pelo Linux e suas diferentes distribuições.

Ainda no mundo do desenvolvimento de programas, a Microsoft também anunciou que na nova atualização do Windows 10, estará disponível a conversão de programas desenvolvidos no Win32 (sistema utilizado pela empresa em versões anteriores do Windows) para o .NET, novo tipo de sistema que permite aos programas rodarem como aplicativos do Windows 10. No evento, a Microsoft demonstrou a tecnologia com um antigo game, Age of Empires II HD – a empresa tem utilizado a estratégia para criar as versões para PC de jogos como Rise of the Tomb Raider, Quantum Break e Killer Instinct.

Outra novidade bastante interessante anunciada pela Microsoft é que a partir de agora qualquer unidade do Xbox One poderá ser utilizada como uma central de desenvolvimento. É uma ótima notícia para os desenvolvedores de games independentes, que por vezes tinham dificuldades de ter acesso aos kits de desenvolvimento para criar novos títulos para o console da Microsoft, hoje perto de alcançar a marca de 20 milhões de unidades vendidas.

Multiplataforma. O Windows 10 mostra a Microsoft correndo atrás do tempo perdido em dispositivos móveis, mercado dominado por Google e Apple. O panorama não é favorável: segundo a consultoria IDC, smartphones com o Windows devem representar apenas 1,6% das vendas globais em 2016, contra 83% do Android, do Google, e 15% do iPhone.

A principal razão é o número reduzido de aplicativos: consumidores reclamam da falta de versões de sistemas populares, como Snapchat. O público-alvo restrito também tem afastado os desenvolvedores de aplicativos.