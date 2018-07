Foto: Reuters Em maio de 2002, a Microsoft comprou por US$ 1,33 bilhão a companhia dinamarquesa Navision, especializada em programas de computador para integrar operações de empresas de pequeno e médio portes. O negócio abriu caminho para a criação das operações de software empresarial da Microsoft.

Foto: I a walsh/Flickr A Microsoft adquiriu todas as ações da Visio, companhia que atuava na área de software para diagramação, por aproximadamente US$ 1,4 bilhão. Com a aquisição, o programa Visio foi incorporado ao pacote de ferramentas de produtividade da Microsoft. Voltado para empresas, o programa possibilita criar vários tipos de diagramas.

Foto: NYT Em novembro de 2014, a empresa fundada por Bill Gates comprou a sueca Mojang, criadora do game Minecraft, por US$ 2,5 bilhões. Desde então, o negócio tem gerado bons resultados. A empresa anunciou em junho que o Minecraft vendeu mais de 100 milhões de cópias desde seu lançamento em 2009. Além disso, recentemente, a empresa desenvolveu uma versão do game voltado para educação.

Foto: Reuters A empresa de publicidade online aQuantive foi comprada pela Microsoft por cerca de US$ 6,3 bilhões em agosto de 2007, em uma tentativa de alcançar o rival Google na corrida por receitas no setor de anúncios relacionados a buscas. Mas o resultado não foi muito positivo. Em 2012, a Microsoft registrou uma baixa contábil de US$ 6,2 bilhões no valor da empresa de publicidade.

Foto: Reuters A Microsoft comprou a unidade dispositivos móveis da filandesa Nokia, que antigamente dominava o mercado, por cerca de US$ 7,2 bilhões, mas falhou em reestruturar o negócio. Em maio, a empresa anunciou uma redução no negócio de smartphones, com o corte de 1,8 mil postos de trabalho, além da venda de seu negócio de feature phones de entrada por US$ 350 milhões à HMD Global.

Foto: Reuters Em maio de 2011, a Microsoft adquiriu o Skype por US$ 8,5 bilhões, valor 32 vezes maior do que o lucro operacional da empresa que era controlada pelo fundo de investimento Silver Lake. O serviço ainda é bastante utilizado, mas tem muito mais concorrentes nos dias de hoje com a chegada de aplicativos de mensagens com recursos de chamadas de vídeo e de voz.