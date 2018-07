Hoje, o Windows 10 foi lançado em 190 países para atualização gratuita. Abaixo, saiba como instalar a atualização em seus dispositivos e confira algumas novidades que o novo sistema da Microsoft traz aos usuários.

Como instalar e dúvidas sobre o sistema

É muito simples instalar o Windows 10. Caso você tenha reservado a versão anteriormente, basta clicar no ícone que aparece na barra de ícones no canto inferior direito e seguir os procedimentos indicados pelo sistema.

REPRODUÇÃO

Alguns detalhes, porém, devem ser seguidos pelos usuários que pretendem atualizar seus dispositivos para o novo sistema. É necessário, por exemplo, ter processador de 1 GHz. resolução de tela mínima de 1024×600 e memória RAM de 1 GB (para 32 bits) ou 2 GB (64 bits) e espaço livre de 16 GB (para 32 bits) ou de 20 GB (64 bits).

Pessoas com Windows 8 devem, obrigatoriamente, atualizar para a versão 8.1. Os que possuem Windows 7 devem baixar o Service Pack 1. Para estes, a instalação é gratuita.

Quem tem sistemas anteriores da Microsoft — como o Windows XP ou o Vista — não terão acesso ao download gratuito da atualização. Assim, será necessário comprar a licença de uso que custará, no Brasil, R$ 330 para uso doméstico e R$ 560 para empresas.

Quem tem sistemas piratas instalados em seus computadores, segundo reportagem do site The Verge, poderá obter a atualização do sistema. O computador, porém, não reconhecerá o Windows 10 como sendo legítimo e poderá haver restrições futuramente para os usuários.

Para quem ainda não recebeu o aviso: espere. Os primeiros a receber a atualização foram os participantes do Windows Insider e os que reservaram uma cópia no dia 1º de junho, quando o update gratuito foi anunciado.

Pessoas que já instalaram o sistema reclamaram de instabilidade de algumas funções, prejudicando a experiência completa do usuário. A Microsoft, então, disse que irá informar o contato de um profissional indicado ou mostrará soluções dentro da loja do Windows.

Uma das perguntas mais frequentes é sobre os dados e arquivos. Eles serão perdidos? Segundo a Microsoft, o sistema irá perguntar se o usuário quer manter os arquivos ou deletá-los.

Segundo a Microsoft, uma vez com o Windows 10 instalado no dispositivo, o usuário terá o sistema para sempre, sem cobranças mensais ou anuais.

As novidades do sistema

REPRODUÇÃO

Apesar de alguns recursos perdidos — como o fim do Windows Media Center e do jogo “Copas” —, várias novidades chegam ao novo sistema da Microsoft.

Uma das mais esperadas é o retorno do Menu Iniciar. Pedido recorrente dos usuários, ele voltará igual ao que era visto no Windows 7.

Outra novidade é o fato do Windows 10 ser uma plataforma unificada. Assim, os aplicativos criados para Windows 10 estarão presentes nas lojas do sistema operacional para desktop, smartphone e tablet (o sistema ainda estará presente no console Xbox One, da Microsoft, o qual poderá interagir com dispositivos atualizados com Windows 10). A expectativa é que a medida facilite a vida dos desenvolvedores, que não terão que replicar seu trabalho para as diferentes plataformas.

DIVULGAÇÃO

Dispositivos com Windows 10 poderão interagir e ter acesso aos mesmos apps Dispositivos com Windows 10 poderão interagir e ter acesso aos mesmos apps

Um outro pedido frequente dos usuários é a função de mais de uma área de trabalho. Assim, é possível arrastar apps entre os desktops.

No lugar do Internet Explorer, o navegador padrão será o Microsoft Edge, que permite escrever notas diretamente sobre páginas da web. Será possível compartilhar anotações e leituras, também, com outras páginas e pessoas.

Assim como a Siri da Apple, a Cortana será a assistente pessoal do sistema operacional. Ela poderá ser acionada por voz e irá executar tarefas pedidas pelos usuários. Segundo a Microsoft, ela estará disponível em português ainda este ano aos participantes do Windows Insider.