O sistema operacional mais recente da Microsoft, o Windows 10, está operando em 200 milhões de dispositivos, o que a companhia diz que é a taxa de adoção mais rápida em qualquer um de seus sistemas operacionais. A nova versão do sistema operacional da Microsoft está disponível para download desde julho. Ela substitui o Windows 8, criticado sistema lançado em 2012.

Há apenas dois meses, o presidente-executivo, Satya Nadella, afirmou que 110 milhões de dispositivos operavam com Windows 10, o que significa que agora o sistema quase dobrou o número de celulares e computadores que o utilizam, se comparado ao período anterior a temporada de feriados do final do ano.

A maior parte do crescimento vem dos consumidores do varejo, cujos dispositivos como o console Xbox ajuda a levar a adoção do Windows 10, disse a companhia.

Empresas. Mas o maior sucesso do Windows 10 será julgado pela taxa de adesão entre os negócios. Cerca de três quartos dos clientes empresariais da Microsoft estão testando o Windows 10, disse Nadella.

A Microsoft também precisa de mais desenvolvedores para criar aplicativos móveis para o Windows 10 e ajudar a alcançar concorrentes como a Apple e seus dispositivos populares iPhone e iPad.

A companhia mostrou algum progresso nessa área nesta segunda-feira, quando citou mais visitas à Windows Store em busca por aplicativos como o serviço de streaming de vídeo Netflix e o serviço de streaming de música Pandora.

