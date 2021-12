Reprodução Modo escuro começa a chegar para o bloco de notas

A versão noturna do bloco de notas do Windows pode estar prestes a chegar aos usuários. A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 8, que está testando o modo escuro para a tradicional ferramenta do sistema operacional.

A mudança deve acompanhar uma repaginação do aplicativo, que já está disponível para integrantes do Windows Insiders, programa de contribuição para o desenvolvimento de softwares da Microsoft. Desenvolvedores e fãs do sistema já começaram a compartilhar imagens do novo recurso.

Entre as mudanças, layouts mais semelhantes ao Windows 11 serão implementados, como o formato das janelas e uma ferramenta de busca dentro do próprio bloco — antes, a função era aberta separadamente no desktop.

O modo noturno entra como uma das possibilidades a serem habilitadas pelo usuário. O fundo, obviamente, será em tons escuros (e não necessariamente preto), com letras brancas.

A Microsoft ainda não indicou uma data para que todos os usuários recebam a atualização do aplicativo em sistemas operacionais abaixo do Windows 11. Para quem já tem a nova versão ou utiliza o Windows Insiders, as mudanças já podem ser vistas.