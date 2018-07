A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 29, que vai liberar a primeira grande atualização do Windows 10 para computadores e para o Xbox One em 2 de agosto. O pacote, que foi anunciado durante a Build, conferência para desenvolvedores da companhia, inclui melhorias de segurança, novas ferramentas e maior integração com a assistente pessoal Cortana. O lançamento acontece pouco mais de um ano após o lançamento do Windows 10, que chegou ao mercado em julho do ano passado.

Segundo a Microsoft, os usuários passarão a poder acionar a Cortana sem desbloquear a tela do computador. Isso porque o ícone para acessá-la será adicionado à tela de bloqueio do computador, a mesma do campo de senha. Isso vai permitir ao usuário criar lembretes, reproduzir músicas e fazer buscas na internet sem a necessidade de iniciar o computador.

O sistema operacional também vai trazer um novo recurso chamado Windows Ink. Integrado à suíte de aplicativos Office e ao navegador Microsoft Edge, ele permite o uso de uma caneta digital para fazer anotações, ilustrações ou desenhar rotas personalizadas em mapas. Contudo, o recurso só funciona quando o computador é equipado com tela sensível ao toque, já que o usuário "risca" na tela da máquina.

Em termos de segurança, a empresa anunciou melhorias no Windows Defender. O software de remoção de arquivos maliciosos vai ganhar uma opção de programar automaticamente buscas rápidas e periódicas, o que poderá manter o computador mais seguro.

Para o Xbox One, o Windows vai oferecer o recurso Xbox Play Anywhere. Com ele, o progresso de um jogo é sincronizado tanto no computador quanto no Xbox. A Cortana também será disponibilizada no Xbox One para permitir que os jogadores encontrem novos jogos, vejam o que amigos estão fazendo, iniciem partidas e liguem o videogame ao dizer "Oi Cortana, ligar o Xbox".

Até o momento, o Windows 10 já alcançou a marca de mais de 350 milhões de dispositivos – entre computadores, smartphones e tablets – de acordo com a Microsoft. Um dos motivos que impulsionaram a adoção do sistema foi a atualização gratuita para a versão mais recente do sistema. Porém, essa vantagem está perto de acabar: os usuários de Windows 7, 8 e 8.1 têm até 29 de julho para baixar e instalar o Windows 10 sem pagar nada.