Divulgação Xbox Series X chega em 10 de novembro por US$ 500

O Xbox Series X, novo console da Microsoft, começa a ser vendido em 10 de novembro por US$ 500. Inicialmente, ele estará disponível em 12 países - o Brasil não faz parte da lista. A pré-venda começa em 22 de setembro.

Para os usuários desses países, o Xbox estará disponível por meio do programa Xbox All Access, que dilui o custo com as assinaturas do Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live em 24 prestrações de US$ 35.

A Microsoft já havia confirmado também para 10 de novembro a venda do Xbox Series S, menor modelo do novo console empresa. O Xbox Series S custará US$ 300.

Entre as especificações do Series X estão processador Zen 2 da AMD com oito núcleos e velocidades de 3,8 GHz, processador gráfico RNDA 2 de 12 teraflops, 16 GB de memória GDDR6 e armazenamento SSD de até 1 TB.